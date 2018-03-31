31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:16Güneş 06:43Öğle 13:14İkindi 16:46Akşam 19:34Yatsı 20:55
    • 13°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 114.930 0.07
  • Altın: 168,586 0.34
  • Dolar: 3,9520 0.21
  • Euro: 4,8717 0.51

Düğmeye basıldı! 17'si birden kapanıyor

»
Düğmeye basıldı! 17'si birden kapanıyor
SPK, izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 17 internet sitesi hakkında erişimi engeleme kararı için hukuki işlemleri başlatma kararı aldı.
Düğmeye basıldı! 17'si birden kapanıyor Düğmeye basıldı! 17'si birden kapanıyor Düğmeye basıldı! 17'si birden kapanıyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren 17 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
 
SPK'nın haftalık bülteninde konu ile ilgili yer alan bilgilere göre Kurul, izinsiz işlem gerçekleştirdiği belirlenen xtrade.com, anadoluforex.com, capmbeu.com, karkapital.com, trade360.com, yatirimfx.com, markets53.com, cryptofx500.com, liberalfx.com, klasfx13.com, fbs-turkey.com, galafx3.com, lp.galafx3.com, avatradeturkish.com, adminmarkets2.com, limitforex4.com ve forekstur.com sitelerine erişim engeli için harekete geçti.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Düğmeye basıldı! 17'si birden kapanıyorDüğmeye basıldı! 17'si birden kapanıyorSPK, izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 17 internet sitesi hakkında erişimi engeleme kararı için hukuki işlemleri başlatma kararı aldı.
TÜBİTAK'tan yine Türkiye'de bir ilk!TÜBİTAK'tan yine Türkiye'de bir ilk!Blokzincir teknolojilerinin ilk resmi zirvesi TÜBİTAK tarafından yapılıyor.
Türk mühendisler geliştirdi! ABD'de kullanılıyorTürk mühendisler geliştirdi! ABD'de kullanılıyorTürk mühendisler tarafından, görme engellilerin yardıma ihtiyaç duymadan kapalı mekanlarda dolaşabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen “Sesli Adımlar” (Loud Steps) uygulaması, ABD’de kullanılmaya başlandı.
Korkutan harita! Türkiye'ye düşebilirKorkutan harita! Türkiye'ye düşebilirÇin'in kontrolden çıkan uzay üssü Tiangong-1'in Pazar günü Dünya'ya düşebileceği; Türkiye'nin de riskli bölgeler arasında olduğu açıklandı.
Facebook'tan tam sayfa özür!Facebook'tan tam sayfa özür!Facebook, İngiliz medyası aracılığıyla, yaşanan güvenlik skandalı sebebiyle tüm kullanıcılarından özür diledi.
Bilgilerinizi korumak için bunlara dikkat edin! Facebook'u 40 milyar dolarlık ceza bekliyorBilgilerinizi korumak için bunlara dikkat edin! Facebook'u 40 milyar dolarlık ceza bekliyorİngiltere Bilgi Komisyonu, ABD Federal Ticaret Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu, Facebook'un kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin soruşturma başlattı.
  • WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'21 Mart 2018 Çarşamba 10:35
  • Facebook'taki bu tuzağa dikkat!17 Mart 2018 Cumartesi 07:10
  • 'Uçan taksi' için büyük adım13 Mart 2018 Salı 21:58
  • LG G7 Neo IPhone X benzerliği ile dikkat çekiyor!13 Mart 2018 Salı 12:14
  • Twitter'da bahar temizliği! bir bir yasaklıyor12 Mart 2018 Pazartesi 11:06
  • Instagram ve Snapchat o özelliğini kaldırdı!12 Mart 2018 Pazartesi 10:47
  • WhatsApp süreyi uzattı! 4096 saniyeniz var...12 Mart 2018 Pazartesi 10:44
  • O uygulamayı kullananlar dikkat! Mayıs'ta kapanıyor09 Mart 2018 Cuma 15:07
  • Dünya devi duyurdu! Türkiye'ye şok saldırı09 Mart 2018 Cuma 13:40
  • Google WhatsApp'a rakip oluyor!08 Mart 2018 Perşembe 12:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri