31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
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Şehit Savcı Kiraz'ın kanı yerde kalmadı!

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Şehit Savcı Kiraz'ın kanı yerde kalmadı!
İstanbul'da teröristlerin makam odasında şehit ettiği Savcı Kiraz'a saldırı zincirindeki teröristlerin üçü öldürüldü, üçü yakalandı. Alçak saldırının talimatını getiren isim, Çevik Kuvvet saldırısında öldürülen terörist çıktı.
Şehit Savcı Kiraz'ın kanı yerde kalmadı! Şehit Savcı Kiraz'ın kanı yerde kalmadı! Şehit Savcı Kiraz'ın kanı yerde kalmadı!

İstanbul'da üç yıl önce görevi başında rehin alınıp katledilen Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesinin üçüncü yıl dönümünde saldırı planı zincirinde yer alan 6 isimden 3'ü öldürüldü 3'ü yakalandı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada, saldırı silahını temin eden isim olarak dört gün önce yakalanıp dün mahkemece tutuklanan Mehmet Canım'ın ifadesi doğrultusunda saldırı talimatının da iki yıl önce Çevik Kuvvet polisine düzenlediği saldırıda öldürülen Berna Yılmaz isimli teröristle Avrupa'daki örgüt merkez komitesi tarafından olayın tetikçisine iletildiği ortaya çıktı.

Kağıthane Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde 31 Mart 2105 günü Savcı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında terör örgütü DHKP-Cüyesi Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol isimli 2 terörist tarafından rehin alınıp, ardından katledilmişti. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise şehit savcıyı öldürdükten sonra polis tarafından düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilmişti.

Berkin Elvan davasına bakarken şehit edilen Savcı Kiraz’ın katledilmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ortak çalışmalarda, saldırıda kullanılan silahı 2 teröriste saldırı öncesinde ulaştıran Mustafa Koçak isimli örgüt mensubunu 24 Eylül 2017'de yakalayıp gözaltına almıştı.

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Örgütün kuryelerinden olduğu belirlenen ve tutuklanıp cezaevine konan Koçak'ın yakalandığı operasyonda saldırının tetikçilerinin bir süre kaldığı evin sahibi olarak Cengiz Özel isimli örgüt mensubunu da cinayete yardım yataklık suçlamasıyla yakalayıp gözaltına alan TEM ekipleri, geçtiğimiz günlerde örgüte yönelik düzenlediği operasyonda ise gözaltına aldığı bir örgüt mensubunun ifadelerinden, cinayette kullanılan Fransız Onlusu olarak tabir edilen silahı temin edip Koçak'a veren isimi de tespit etmişti.

Tespitin ardından harekete geçen TEM ekipleri, geçtiğimiz Salı günü sabaha karşı ŞişliGülbahar Hatun mahallesi Pelit sokak 7 numaraya yaptığı baskınla Murat Canım isimli örgüt mensubunu cinayete silah temini ve yardım yataklık suçlamasıyla gözaltına alıp VatanCaddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürerek sorguya almıştı. Terör örgütüne üyeliğin yan sıra kumar oynatma suçundan sabıkası bulunduğu ve kahvehane işlettiği öğrenilen hukuk mezunu Murat Canım işlemlerinin ardından dün sevk edildiği mahkemece tutuklanıp cezaevine kondu.

Örgütün 'temiz ilişki ve lojistik destekçi' isimli hücresinde yer aldığı belirlenen Murat Canım'ın yakalanıp tutuklanmasıyla, saldırı planında yer alan 3 örgüt mensubunu yakalayıp tutuklatan polis, saldırının talimatının verilme ve iletilme yöntemine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda ise talimatın Avrupa'da bulunan örgüt merkez komite üyeleri tarafından örgütün bir başka üyesi olan ve 3 Mart 2016 tarihinde İstanbul Bayrampaşa'da Çevik Kuvvet otobüsüne düzenlediği silahlı saldırıda öldürülen Berna Yılmaz isimli terörist tarafından Şafak Yayla'ya iletildiğini tespit ettiği öğrenildi.

Saldırı'dan 10 gün önce Avrupa'dan yurda gelen Yılmaz önce, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra öldürülen terörist Şafak Yayla ile görüşüp talimatı ilettikten sonra, silah temin etmesi için Murat Canım'la görüşmüş. Her iki görüşmeden sonra, saldırıyı gerçekleştirmek için harekete geçen Şafak Yayla, saldırıda yanında yer alacak Bahtiyar Doğruyol isimli örgüt mensubunu ikna ederken, Murat Canım'da temin ettiği cinayet silahı Fransız Onlusu'nu Mustafa Koçak ile Yayla'ya ulaştırmış.

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