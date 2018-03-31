‘Çekiliyoruz’ açıklamasından sonra Erdoğan ile Trump görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmesinde, ikili ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunuldu.

Erdoğan ve Trump görüşmesinde, iki lider müttefiklik ruhuna uygun biçimde iş birliği ve koordinasyonu daha da artırma kararlılıklarını teyit etti

Görüşmede Gazze’de bugün yaşanan olaylara da değinildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İki lider bölgesel gelişmeleri ele aldı. İkili ilişkiler konusunda ortak çalışmalar sürdürülecek" ifadeleri kullanıldı.