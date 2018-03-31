31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
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Bir dönemin deviydi! Satışı gerçekleşti

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Bir dönem Türkiye’nin ve Bozüyük’ün önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan ve ilçede uzun yıllar binlerce insana ekmek kapısı olan Toprak Seramik Fabrikası'nın satışı gerçekleşti.
Bir dönemin deviydi! Satışı gerçekleşti
Bir dönemin deviydi! Satışı gerçekleşti Bir dönemin deviydi! Satışı gerçekleşti Bir dönemin deviydi! Satışı gerçekleşti

İpotek alacaklarından dolayı icra yoluyla satışa çıkarılan 185 dönümlük arazi üzerine kurulu fabrika alanı 25 milyon 550 bin TL bedelle Vakıflar Bankası Türk Anonim ortaklığına satıldı. Edinilen bilgiye göre, fabrika ilk olarak 29 Şubat tarihinde Bozüyük İcra Dairesi tarafından 46 milyon 906 bin 823 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İKİNCİ KEZ SATIŞA ÇIKTI

Ancak bu tarihte satış gerçekleşmeyince 29 Mart tarihinde ikinci kez satışa çıkarıldı. İki müteşebbis katılımcı olarak BİEN Seramik Fabrikası yetkilileri ve Vakıflar Bankası Türk Anonim ortaklığının katıldığı ve açık arttırma usulü gerçekleştirilen satış sonrasında 185 dönümlük Toprak Seramik Fabrikasının yeni sahibi Vakıflar Bankası Türk Anonim ortaklığı oldu. Böylece merhum iş adamı Halis Toprak'ın rahatsızlık dönemi ve vefatı sonrasında iyice kaderine terk edilen fabrikanın seramik bölümü icra yoluyla satılmış oldu.

BİR DÖNEMİN DEVİYDİ

Toprak fabrikaları özellikle 1990'lı yıllarda Türkiye'nin önde gelen sanayi tesisleri arasında yer alıyordu. Binlerce işçinin çalıştığı fabrikalar yüzlerce aileye ekmek kapısı olurken Türkiye'nin seramik ve temizlik kağıdı sektöründe yüzde 25 oranında pazar payına sahipti. Ancak 2009 yılında borçlarından dolayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu. İş adamı Halis Toprak'ın vefatı sonrasında kötü gidişat tavan yaptı. Gelinen süreçte Toprak Seramik Fabrikası icra yoluyla satılırken Toprak Kağıt Fabrikası’yla ilgili olarak da devam eden iflas davaları sonucunda satışının gündeme geleceği kaydediliyor.

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Bir dönemin deviydi! Satışı gerçekleştiBir dönemin deviydi! Satışı gerçekleştiBir dönem Türkiye’nin ve Bozüyük’ün önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan ve ilçede uzun yıllar binlerce insana ekmek kapısı olan Toprak Seramik Fabrikası'nın satışı gerçekleşti.
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