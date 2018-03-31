31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:16Güneş 06:43Öğle 13:14İkindi 16:46Akşam 19:34Yatsı 20:55
    • 13°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 114.930 0.07
  • Altın: 168,586 0.34
  • Dolar: 3,9520 0.21
  • Euro: 4,8717 0.51

Hükümet harekete geçti! ‘Erken Uyarı Sistemi’ göz açtırmayacak

»
Saadet zincirlerinin tespit edilmesi için sistem oluşturulacak. Bankacılık sistemi, MASAK ve SPK’nın da destekleyeceği sistem, ciroda olağandışı artışta alarm verecek.
Hükümet harekete geçti! ‘Erken Uyarı Sistemi’ göz açtırmayacak
Hükümet harekete geçti! ‘Erken Uyarı Sistemi’ göz açtırmayacak Hükümet harekete geçti! ‘Erken Uyarı Sistemi’ göz açtırmayacak Hükümet harekete geçti! ‘Erken Uyarı Sistemi’ göz açtırmayacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son dönemde hızla yayılan “saadet zincirleri” için harekete geçti. Çiftlik Bank benzeri yapıların milyarlarca liralık vurgun yapmadan önce tespit edilebilmesi için “erken uyarı sistemi” kurulacak. Bankacılık sistemi, MASAK ve SPK ile işbirliği yapılacak.

Habertürk'ten Esra Nehir'in aktardığına göre; Türkiye’de 1.5 milyon şirket bulunduğunu belirten bakanlık yetkilileri, “Mevcut ve yeni kurulacak şirketlerin olağandışı faaliyetlerini izleyebilecek bir mekanizma oluşturmayı hedefliyoruz. Bir bilgisayar programı vasıtasıyla, tüm verilerin analiz edildiği ortam oluşturulacak. Şirketlerin kuruluş sermayesine bakacağız. Diyelim ki 100 bin lira sermaye ile kuruldu ama birkaç ay içinde 10-15 milyon lira ciro yapmaya başladı. Bu noktada sistem alarm verecek.

Cirodaki artışı tespit ettikten sonra, ‘veri madenciliği’ yöntemi ile uzman görevlendirilip araştırma yapabileceğiz. Para transferleri nasıl yapılmış, gerekirse örnekleme yöntemi ile de gerekli inceleme yapılacak” diye konuştu. Çiftlik Bank örneğini veren yetkililer, “Yayınladıkları reklam olmasaydı belki bizim haberimiz olmayacaktı veya mağduriyetler arttıktan sonra daha geç haberimiz olacaktı” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hükümet harekete geçti! ‘Erken Uyarı Sistemi’ göz açtırmayacakHükümet harekete geçti! ‘Erken Uyarı Sistemi’ göz açtırmayacakSaadet zincirlerinin tespit edilmesi için sistem oluşturulacak. Bankacılık sistemi, MASAK ve SPK’nın da destekleyeceği sistem, ciroda olağandışı artışta alarm verecek.
Bir dönemin deviydi! Satışı gerçekleştiBir dönemin deviydi! Satışı gerçekleştiBir dönem Türkiye’nin ve Bozüyük’ün önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan ve ilçede uzun yıllar binlerce insana ekmek kapısı olan Toprak Seramik Fabrikası'nın satışı gerçekleşti.
Meclisten geçen yeni KDV Kanunu neler içeriyor?Meclisten geçen yeni KDV Kanunu neler içeriyor?TBMM'de kabul edilen, KDV Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kararlar alındı. Peki Meclisten geçen yeni KDV Kanunu neler içeriyor?
Vahim tablo! Türkiye'nin yarısında yok...Vahim tablo! Türkiye'nin yarısında yok...Araştırmaya göre; artan deprem sayılarına ve beklenen büyük İstanbul depremine rağmen, zorunlu deprem sigortası kapsamına giren toplam 17 milyon 661 bin 690 konuttun, 9 milyon 260 bin 510’u yani yüzde 52,4’ü hâlâ DASK poliçesine sahip değil.
Flaş açıklama! ABD ile anlaşmaya yakınızFlaş açıklama! ABD ile anlaşmaya yakınızBaşbakan Yardımcısı Şimşek “Dün birçok yatırımcı heyet ile görüştük. 'Ekonominiz aşırı ısındı' analizi düne ait bir analiz. Şu anda kredi genişlemesi ve diğer bütün öncü göstergelere bakarsanız OVP’ye uyumlu daha makul bir patikaya giriyoruz” dedi
Vatandaşa bunu yapan yandı! Cezası 500 bin TLVatandaşa bunu yapan yandı! Cezası 500 bin TLÜretimden, dağıtım ve satışa kadar ticaretin tüm aşamalarında “güvenli ürün” sorumluluğu getiren yasa tasarısı Meclis’e sunuldu.
  • Sarıeroğlu müjdeyi verdi: Ücretlerde yüzde 10 zam30 Mart 2018 Cuma 14:04
  • Türkler rekor kırdı! Yunanistan harekete geçti30 Mart 2018 Cuma 12:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması30 Mart 2018 Cuma 12:15
  • Binlerce çalışanı ilgilendiren karar! Bu yıl da...30 Mart 2018 Cuma 12:00
  • Türkiye ekonomisi için kritik veri açıklandı30 Mart 2018 Cuma 10:43
  • BDDK affetmedi! Bankalara ceza yağdı30 Mart 2018 Cuma 10:40
  • İkinci el araç alacaklar dikkat! Meclis'ten geçti30 Mart 2018 Cuma 09:45
  • Günaydın: Burdur Şeker Fabrikasına talibiz30 Mart 2018 Cuma 08:59
  • Bakan açıkladı! Türkiye Nuh'un gemisini kuruyor30 Mart 2018 Cuma 08:00
  • Almanlardan Türkiye itirafı! Hepsi boşa çıktı30 Mart 2018 Cuma 07:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri