31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
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'Doğan Medya'nın satışında 'pürüz' iddialarına cevap

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Bazı internet sitelerinde yer alan kulis haberlerde, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışında son dakika pürüzü çıktığı iddialarına yönelik, satış takvimin planlandığı şekilde ilerlediğine yönelik açıklama geldi.
'Doğan Medya'nın satışında 'pürüz' iddialarına cevap
'Doğan Medya'nın satışında 'pürüz' iddialarına cevap 'Doğan Medya'nın satışında 'pürüz' iddialarına cevap 'Doğan Medya'nın satışında 'pürüz' iddialarına cevap

Doğan Holding yazılı ve görsel medyadaki bağlı ortaklıklarının önemli bir kısmındaki paylarının satışı ve devri için Demirören Holding ile görüşmelere başladığını açıklamış; Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan da, Demirören Ailesi ile grubun medyadaki hisselerinin satışı için ön protokol imzaladıklarını duyurmuştu.

''PÜRÜZ ÇIKTI'' İDDİASI

Bazı internet sitelerinde bugün yer alan kulis haberlerde, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışında son dakika pürüzü çıktığı belirtilirken; gün içinde Doğan Grubu hisselerinde de bir miktar satış gözlendi.

SORUN YOK

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak Reuters'a yaptığı değerlendirmede, "Demirören ile Doğan Grubu arasında Doğan Medya şirketlerinin satışı için takvim planlandığı şekilde gidiyor. Hisse devir görüşmelerinde sorun yok" dedi.

HİSSELERİ ETKİLEDİ

Doğan Holding hisseleri bugün 1.28 liraya kadar gerilemesinin ardından saat 1630'da yüzde 0.75 yükselişle 1.34 liradan işlem görüyor. Doğan Gazetecilik 3.59 liraya kadar gerilemesinin ardından aynı saatte yüzde 1.09 kayıpla 3.63 liradan, Hürriyet hisseleri ise 1.26 liraya kadar gerilemesinin ardından yüzde 4.38 düşüşle 1.31 liradan işlem görüyor.

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