31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
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İşte Bahçeli'nin masasındaki anket! Son oy oranı o seviyeye ulaştı

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İşte Bahçeli'nin masasındaki anket! Son oy oranı o seviyeye ulaştı
2019 seçimleri öncesi elindeki verileri açıklayan MHP Genel Başkan Yardımcısı, ittifak oylarının yüzde 60'a ulaştığını açıkladı.
İşte Bahçeli'nin masasındaki anket! Son oy oranı o seviyeye ulaştı İşte Bahçeli'nin masasındaki anket! Son oy oranı o seviyeye ulaştı İşte Bahçeli'nin masasındaki anket! Son oy oranı o seviyeye ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmelerin ardından AK Partil ile MHP arasında Cumhur İttifakı'nın kurulmasında mutabık kalındı.

2019 yılında yapılacak seçimlere birlikte girmeye hazırlanan iki parti, bir yandan da kamuoyu yoklamaları yaptırmaya başladı.

İTTİFAK OYLARI YÜZDE 60

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifak oylarının yüzde 60'a ulaştığını açıklamasından sonra MHP'den bu rakamları doğrulayan açıklamalar geldi.

CNN Türk canlı yayınına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Cumhur İttifakı'nın oylarının yüzde 60 seviyesinde olduğunu ifade etti.

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