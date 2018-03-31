Türkiye tarihinin en büyük satışı! İmzalar atıldı

Mercedes-Benz Türk, Barsan Global Lojistik’e 500 adet Mercedes-Benz Actros çekici teslimatı gerçekleştirdi. Şirket açıklamasında ‘Tarihi’ olarak nitelendirilen iş birliğine özel, ’Havada, Karada ve Suda’ konsepti ile Mercedes-Benz’in yıldızı ve başarısına, aynı zamanda Barsan Global Lojistik şirketinin faaliyet alanlarına atfen Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende bir araç Haliç üzerinde suda, bir araç havada, bir araç ise karada sergilendi.

Düzenlenen teslimat törenine Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Kamyon Satış ve Pazarlama Direktörü Bahadır Özbayır, Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Haluk Burçin Akı ev sahipliği yaptı.

“Bu teslimat, Türk lojistik sektörünün ekonomisinde bir dönüm noktası niteliği taşıyor"

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün törende yaptığı açıklamada “Türkiye tarihinin en büyük kamyon teslimat törenine imza atıyoruz. 500 adetlik bu dev kamyon teslimat törenimizin ana temasını Mercedes-Benz’i dünya çapında bir marka yapan üç kollu yıldızının anlamı üzerine kurduk. Daire içine alınmış üç kollu bir yıldız gibi görünen bu sembol, motorlu araçların evrenselliğini ve insanlığın “havada, karada, suda” olabildiğince hızlı ve güvenli mobilize olabilmesini en yalın haliyle anlatıyor. Mercedes-Benz Türk olarak biz de bu felsefe doğrultusunda yıldızımızın her daim başarıyla her yerde, havada, karada ve suda var olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Barsan Global Lojistik’in gerçekleştirdiği 500 adetlik kamyon yatırımı yalnızca Barsan Global Lojistik ve Mercedes-Benz Türk markaları için değil, aynı zamanda Türkiye’nin de geleceğine yapılan önemli bir yatırımdır” dedi.

“Türk otomotiv sektörünün en büyük kamyon teslimatı''

Mercedes-Benz Türk Kamyon Satış ve Pazarlama Direktörü Bahadır Özbayır ise “Barsan Global Lojistik’e yaptığımız 500 adetlik bu satışla, 2015 yılındaki 450 adetlik rekoru birlikte yeniden kırmış bulunuyoruz. Türk otomotiv sektörünün en büyük kamyon teslimatını, 35 yıldır lojistik sektöründe hizmet veren iş ortağımız Barsan Global Lojistik şirketi ile gerçekleştirmekten büyük gurur ve onur duyuyoruz. Yıllardır süren ve karşılıklı güven üzerine kurulu bu işbirliğimizi bugünkü teslimat ile bin 350 adede çıkartmış bulunuyoruz. Yatırımlarımızın hız kesmeden devam ettiği Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen araçlarımızın Barsan Global Lojistik şirketine ve Türkiye lojistik sektörüne hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Mengerler’den Yönetim Kurulu Başkanı Ergin İmre, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülseren Zambak, Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Karaboğa, Genel Müdür Nusret Güldalı, Satış Sonrası Hizmetler Pazarlama Müdürü Cihan Ekinci, Kamyon Satış Müdürü Aytolan Yılmaz’ın yanı sıra Barsan Global Lojistik Firma Sahibi Kamil Barlın, Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çaptuğ ve Barsan Global Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Kara Nakliye Direktörü Sedat Geyik katıldılar.

'İşbirliğimiz artarak devam edecek'

Törende Barsan Global Lojistik’in Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çaptuğ da “1982 yılında Kamil Barlın tarafından kurulan Barsan Global Lojistik entegre lojistik hizmetini küresel ölçekte karşılayan global bir dünya şirketi olup, 29 ülke 65 lojistik merkezinde hizmet vermektedir. Günümüz itibarı ile dünya Gayri Safi Milli Hasılasının (GSMH) yüzde 81,67 sini oluşturan ülkelerde yapılanmasını tamamlamış durumda olan Şirketimizin hedefi 2018 yılı sonunda Dünya GSMH’nın yüzde 92,31’inde, 2019 yılı sonunda da yüzde 94,89’unda var olmaktır. Dinamik ve hızla büyüyen yapımızı yenilikçi, teknolojiyi iyi kullanan yatırımcı kimliğimize borçluyuz. Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllardır devam eden işbirliğimizin hedeflerimiz doğrultusunda artarak devam edeceği inancındayım. Bugün bizi bir araya getiren, 500 adetlik filo alımının Türk ekonomisine, Türk lojistik sektörüne ve şirketlerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Havada, karada ve suda Mercedes-Benz kamyonları

Teslimat töreninde dev filoyu temsilen sergilenen Mercedes-Benz Actros 1845 LSnRL kamyonlarından biri Haliç üzerinden etkinlik alanına yüzerek getirilirken, bir başka kamyon da vinç üzerinde havada asılı şekilde sergilendi. Mercedes-Benz logosuna atfen karada, havada ve suda sergilenen Actros kamyonlar; geliştirilmiş sürüş dinamikleri, yakıt tüketimini büyük ölçüde azaltan yenilikçi teknolojileri ve aerodinamik yapısı ile hacimli yük taşıyan uluslararası nakliye ve lojistik firmaları tarafından tercih ediliyor. Ayrıca Actros 1845 LSnRL kamyonlarında standart olarak sunulan Şerit Takip, Yorgunluk Algılama, Aktif Fren, Araç Denge Kontrol (ESP) gibi sistemler sürüş esnasında güvenliğin en üst noktaya ulaşmasını sağlıyor. 2016 yılında pazara sunulan bu çekiciler lojistik sektörünün aranan araçları olmaya devam ediyor. Türkiye’de her üç kamyondan ikisi Mercedes-Benz yıldızını taşıyor.