31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
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Emekliye çift maaş

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Emekliye çift maaş
Aldığı maaşla geçinemeyen bazı emeklilerin, çift maaş alma hakkı bulunuyor. Bu kapsama kimler giriyor? Şartları neler? Kime ne kadar ödeniyor? İşte detayları...
Emekliye çift maaş Emekliye çift maaş Emekliye çift maaş

Sosyal güvenlik de bazı şartlarda özellikle de kadın emekliye çift maaş hakkı tanıyor. Çift maaş hakkı sadece emekliye değil, dul ve yetimlere de sağlanıyor. Dul kavramı kadınlar için kullanılsa da bu kapsama erkekler de giriyor. Çoğu emekli, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor.

KURUM FARKLIYSA MAAŞ ALINIR MI?

 

Emekli hangi sigortalılık kurumuna (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK veya Bağkurlu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50’sini, eş Emekli Sandığı’na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75’ini alıyor.

EMEKLİYE ÜÇ AYRI GELİR

Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı oluyor. Peki nasıl? Posta'nın haberine göre, kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı’ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor.

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