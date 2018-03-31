Milyonların gözü Meclis'te Emekliye 355 TL

Milletvekillerine çağrı yapan emekliler yasa çıkarılarak, 355 liraya varan zam yolunun açılmasını bekliyor.

Anayasa Mahkemesi'nin 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibakiçin adres olarak Meclis'i göstermesinin ardından, yasa beklentisi başladı.

Eğer intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan herkesin maaşları yeniden hesaplanacak.

Türkiye Emekliler Derneği'nin verdiği bilgiye göre, yaklaşık 5 milyon kişinin maaşında artış yaşanacak.

Uzmanlar intibak hayata geçerse, artış oranlarının önceki düzenlemedeki gibi olacağını belirtiyor.

Bu durumda, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 50 ile 355 lira arasında zamlardan yararlanabilecek.

Ombudsman tarafından haklı bulunan ancak idare mahkemeleri ve Yargıtay'dan vize alamayan intibak talebi, son olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı.

Anayasa Mahkemesi de "Anayasa'nın 148'inci maddesinin dördüncü fıkrasında, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikayetlerin, bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir" diyerek intibak başvurusunu kabul etmemişti.

Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla birlikte gözler Meclis'e çevrildi.