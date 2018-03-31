31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
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Büyük artış! 188 milyar lirayı aştı

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Büyük artış! 188 milyar lirayı aştı
Tarımsal GSYH yüzde 16.9 artarak 2017'de 188.6 milyar liraya ulaştı. Böylelikle 15 yılın 12'sinde büyüme kaydedilmiş oldu.
Büyük artış! 188 milyar lirayı aştı Büyük artış! 188 milyar lirayı aştı Büyük artış! 188 milyar lirayı aştı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, 2017 yılı tarımsal büyüme rakamlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

2017 yılında bir önceki yılın aynı dönemlerine göre, 1. çeyrekte yüzde 5.6, 2. çeyrekte yüzde 6.6 ve 3. çeyrekte yüzde 3.3 büyüyen tarım sektörü son çeyrekte de yüzde 6 büyüme gösterdi.

Böylece TÜİK tarafından dün açıklanan 2017 yılı verilerine göre yüzde 4.7 büyüyen tarım sektörü, 15 yılın 12'sinde büyüme kaydedilmiş oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında şu bilgiler paylaşıldı:

"Sektörün son 15 yıldaki büyüme trendinde, özellikle tarımsal alt yapının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar, üretim kapasitesi ve teknoloji kullanımındaki gelişmeler etkili oldu. Özellikle Hükümetlerimiz döneminde sektördeki yapısal sorunların çözümü, üretici gelirlerinin yükseltilmesi ve kırsal alanların kalkındırılması amacıyla birçok projeyi hayata geçirdik. Tarım sektörünün büyümesi ve gelişmesi için daima çiftçimizin yanında yer aldık ve devletimizin tüm imkânlarını seferber ettik.

Yürütülen projeler, verilen destekler, sağlanan uygun krediler ve üreticilerimizin gayretleriyle tarımsal üretimde önemli artışlar sağlandı. Bu sayede Tarımsal Gayrisafi Hasılamız 2017 yılında yüzde 16,9 artışla 188,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Tarımsal hâsıla olarak Fransa, İtalya ve İspanya'nın arkasından Avrupa'da 4'üncü sırada olan ülkemiz, Hükümetlerimiz döneminde ortaya konan çalışmalarla önemli büyümeler ve ilerlemeler kaydetti. Bu gelişmelerle beraber ülke olarak tarımsal hâsıla bakımından 2005 yılından bu yana Avrupa'da 1'inci sıradaki yerimizi koruyoruz.

Bakanlık olarak, tarım sektörünün daha da büyümesi için, başta üreticilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı geliştirerek sürdüreceğiz. Tarımsal hasılamız, yapacağımız çalışmalarla 2018 yılında çok daha ileri seviyelere ulaşacaktır."

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