13 öğrenciye istismarda bulunup kameraya kaydetti!

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir ilkokulda meydana gelen hırsızlık olaylarını araştıran öğretmenler, öğrencilerin ifadeleriyle 13 öğrenciye cinsel tacizde bulunulduğunu tespit etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir ilkokulda yaşanan hırsızlık olaylarından şüphelenen ve durumu araştıran öğretmenler, iddialara göre cinsel taciz olayını ortaya çıkardı.

ÖĞRENCİLER HER ŞEYİ ANLATTI

Şuhut ilçesinde bir ilkokulda hırsızlık olayından dolayı öğrencilere çeşitli sorular soran öğretmenler, öğrencilerin söyledikleri ile hırsızlık şüphelisini tespit etti. Öğretmenler öğrencilerin hırsızlık şüphelisi hakkında diğer anlattıkları karşısında ise adeta şok oldular. Öğrenilen bilgiler önce okul müdürüne ardından da Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çocukların ifadelerini aldıktan sonra harekete geçerek, köy halkından birisi olduğu öğrenilen hırsızlık, cinsel taciz ve tecavüz zanlısı D.C.'yi gözaltına aldı.

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KAMERAYA KAYDETMİŞ

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili olarak ilk önce 4 erkek çocuğun, ardından da verilen ifadeler sonrasında 5 kız ve 4 erkek çocuğun daha ifadesine başvurduğu öğrenildi. İddiaya göre verilen ifadelerde çocuklar, köy halkından olan D.C.'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu, bu sırada cep telefonu ile de kameraya kaydettiğini iddia etti. Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan sorgunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

D.C.'nin 5'i kız 8'i erkek olmak üzere toplamda 13 ilkokul çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi