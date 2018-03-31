Yıldırım'dan müjde! 7.5 milyar liraya çıkarıldı

Başbakan Binali Yıldırım Nefes Kredisi Projesi'nin tanıtımında 2. Nefes Kredisi için müjdeyi verdi.

Başbakan Yıldırım, "Kredi hacmini 7,5 milyona çıkarıyoruz. Vadesi 12 ay olacak. 6 ay ödemesiz. İşletmelerimiz pazartesi gününden itibaren Nefes kredi başvurularını yapıp kredilerini alabilirler" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

İstihdamın da üretimin de yükü KOBİ'lerin üzerinde. Yatırımların yarısından fazlasını KOBİ'ler yapıyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için ne yapsak azdır. Fazlasıyla hak ediyorlar.

Nefes Kredisi için milyar TL'lik bir hacim planlandı.

12 AY VADELİ, 6 AY ERTELEMELİ NEFES KREDİSİ

Aylık 0,99 faiz. Bu bir başlangıç. Bu özel şartlarda verilen krediyle bankalarımız diyor ki, "Biz öncülük ediyoruz" diyorlar.

Müjdeyi veriyorum. Kredi hacmini 7,5 milyona çıkarıyoruz. Vadesi 12 ay olacak. 6 ay ödemesiz. 6 ay ödemesiz derken, faizini ödeyeceksiniz. Ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak. Türkiye'de kredi dönüşündeki sıkıntı yüzde 2,9; burada binde bir. Yani hiç batak yok. Sağlam para çünkü KOBİ'ler sağlam. KOBİ'ler sözüne sadık işletmelerdir.

200 bin lira kredi kullanılabilecek. Faiz oranı cari günlük uygulanan faizin önemli ölçüde altında. Yarıya yakın bir iyileştirme var. Bu da işletmelerimiz açısından büyük bir imkan.

EKONOMİYE 243 MİLYAR LİRA GİRDİ

Geçen sene bu büyüme oldu da nasıl oldu? 7,4 büyüme sağladık da durup dururken piyango vurmadı. 2017 başında birçok tedbir aldık. KGF sistemini devreye soktuk. Yani Hazine alınan kredilerin bir kısmına garanti veriyor ve bu şekilde 221 milyar 400 bin ayrı kalemde 221 milyar KGF marifetiyle kredi kullanılmış. İşletmeler büyüme planlarını ayarladı. TOBB'un yarıdan fazlasına kredi sağlamışız. Destek vermişiz. Parasal olarak KOBİ'leri dahil ettiğimizde 250 milyara yakın kredi vermişiz. Ekonomiye 250 milyarın girmesi çarkların daha fazla dönmesi, üretimin artması demek. Daha çok vatandaşımızın iş bulması demek.

PAZARTESİ'DEN İTİBAREN NEFES KREDİSİ KULLANILABİLİR

Cazibe merkezleri programının uygulamasını başlatacağız yakında. Nefes kredisinin bugün bu noktaya gelmesinde 8 kuruluşumuzun emeği oldu. Bugün bunu esnaflarımızla, işletmelerimizle paylaşıyoruz. İşletmelerimiz Pazartesi'den itibaren gidip başvurularını yapabilir ve kredilerini alabilir. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli banka genel müdürleri KGF burada devrede. Vatandaşın öz kaynağı da var. Teminatlarda ölçülü olalım. 1'e 2 teminat alma yoluna gitmeyelim. Eksiğiniz varsa onu da alın. Fazla teminat, sizin için cazip değil. Önemli olan yaşatmayı esas almaktır. Yaşatacaksınız. Yaşatırsanız siz de yaşarsınız. Yarın bir gün riske girince siz de zincirleme aynı şekilde olursunuz. Teminatlarda makul ölçüler içinde kalmalıyız.

İlk defa Türkiye'de hayata geçiriyoruz. Su da doğum. Ödemişte hayata geçiyor. 300 yataklı çoğu tek yataklı güzel modern bir hastaneyi Ödemiş'e kazandırıyoruz. İzmir'e söz verdiğimiz gibi 20 Nisan'da izmir'de Alaçatı Havaalanı ihalesini yapıyoruz.

Ekonomi iyi gitmiyor diyenlere selam olsun. İzmir en hızlı büyüyen ikinci metropol şehir. Artık izmir çalışıyor, üretiyor, istihdam sağlıyor.