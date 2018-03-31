Resmen dalga geçiyor! Bu mesaj herkesi çileden çıkardı

Çiftlik Bank skandalı ile ilgili haberle bir yenisi daha eklendi. Bu kez de üyeleri ‘Çiftlik Bank tipi vurgunlara erken uyarı’ sistemi başlıklı bir mesaj atıldı

Çiftlik Bank’ın firari yöneticileri, sadece üyelerin kullandığı uygulama üzerinden üyelere mesaj atmaya devam ediyor.

Daha önce Sakarya’da tutuklanan ve itiraf niteliğinde ifadeler veren bazı zanlılara yönelik tehdit niteliğinde mesajlar atılmıştı.

Bu kez de üyeleri ‘Çiftlik Bank tipi vurgunlara erken uyarı’ sistemi başlıklı bir mesaj atıldı. Mesajın içeriğinde MASAK ve SPK’nın desteğiyle Çiftlik Bank tipi organizasyonlara yönelik vatandaşları korumak için yapılan düzenlemenin detayları var. Bir başka mesaj da ise Çiftlik Bank’ın depolarına yapılan baskınlarla ilgili haberin detayları var.