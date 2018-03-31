Türkiye'den Fransa'ya net uyarı mesaj!

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Paris yönetiminden gelen Suriye açıklamalarıyla ile ilgili konuştu.

Canikli'nin sözlerinden satır başları:

"Artık DEAŞ tehdidi de büyük oranda, tamamına yakını diyebiliriz büyük oranda ortadan kalktığına göre, Fransa'nın ya da başka bir ülkenin Suriye'de askeri varlık bulundurmasının meşru bir zemini kalmamıştır. Bir başka ifadeyle Fransa, Suriye'nin kuzeyine askeri varlık bulundurma gibi bir adım atarsa, bu meşru olmayan, uluslararası hukuk açısından meşruiyeti olmayan bir adım olur ve işgal olur aslında."

"Eğer Fransa, Suriye'de askeri varlık bulundurma düşüncesini buradaki terör örgütlerini doğrudan ya da dolaylı desteklemek amacıyla yapmak istiyorsa bu gerçekten çok yanlış bir adım olur hatta Fransa açısından bir macera olur diyebiliriz. Ümit ediyoruz böyle bir adım atılmaz."

"DEAŞ'la mücadelede Türkiye hariç diğer bütün ülkeler vekalet kullanmışlardır, vekaletle bu DEAŞ'la mücadele yürütmüşlerdir. DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden tek silahlı kuvvetleri Türk Silahlı Kuvvetleridir. Doğrudan kendi askeriyle, kendi varlığıyla DEAŞ'la Suriye'de bu mücadeleyi yürüten sadece Türk Silahlı Kuvvetleridir."