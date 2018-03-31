31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
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Artık Türkiye'de üretilecek

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Artık Türkiye'de üretilecek
Ödemiş Devlet Hastanesi'nin açılışında konuşan Başbakan Yıldırım, sağlık alanında yapılan yenilikleri anlattı. Daha sonra bir de müjde veren Başbakan, "Tetanoz, difteri gibi aşıları artık 2019'dan itibaren Türkiye'de üreteceğiz" dedi.
Artık Türkiye'de üretilecek Artık Türkiye'de üretilecek Artık Türkiye'de üretilecek

İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi'nin açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'de sağlık alanında yapılan yenilikleri anlattı.

15 yılda hastanelerdeki yatak sayısının 18 binden 108 bine çıkarıldığını anlatan Başbakan, ambulans sayısının da 600'den 4 bin 921'e yükseldiğini söyledi.

"Dünyada ilk karekod takipli aşı sistemini hayata geçirdik" diyen Başbakan, bir de müjde verdi. Başbakan, "Tetanoz, difteri gibi aşıları artık 2019'dan itibaren Türkiye'de üreteceğiz" diye konuştu.

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