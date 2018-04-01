Türkiye 'Nefes' alacak! Kredi şartları iyileşti

Başbakan Yıldırım, dün yaptığı sürprizle, KOBİ’lere sunulan Nefes Kredisi’nin şartlarında iyileştirme sağladı. Kredi hacmi 7.5 milyar liraya çıktı. 6 ay geri ödemesiz bir dönem olacak. Vade 18 aya yayıldı.

Geçen yıl KOBİ’lere cansuyu olan Nefes Kredisi projesi bu sene yeniden başlıyor. Başbakan Binali Yıldırım, dünkü imza töreninde yaptığı sürprizle kredinin şartlarında önemli iyileştirmeye imza attı. Yıldırım, Nefes Kredisi’nin bu yıl yüzde 50 artışla 7.5 milyar liraya çıkacağını, ayrıca geri ödeme süresine de 6 aylık geri ödemesiz dönem eklediklerini belirterek 18 aylık vade imkânı tanınacağını açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde hazırlanan yeni Nefes Kredisi için imzalar, dün Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katılımıyla atıldı.

Törende yaptığı konuşmada, “Şimdi bu nefes kredisi için 5 milyarlık bir hacim planlanmış. Bu notlara yeni bakma fırsatım oldu” diyen Yıldırım, şunları söyledi: “Fakat bir sürü laf söyledik KOBİ’ler istihdamın çoğunu, üretimin çoğunu, ihracatın çoğunu alıyor, kredilerden de çok az alıyor dedikten sonra ‘5 milyar olur mu Hüseyin Bey?’ Arkadaşlar bu işin kredi hacmini 7.5 milyara çıkarıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Kafamdan yapmıyorum, sordum danıştım arkadaşlar ‘olur’ dediler. Onun üzerine açıklıyorum. Ve vade 12 ay, krediyi gidip alacaksınız, ‘bir ay sonra taksiti öde’ diyorlar. Böyle bir şey olur mu? Bunun bir hazırlığı var, onun için de 6 ay ödemesiz 1.5 yıla çıkardık. Faizi ödeyeceksiniz ama ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak.”

‘Bu yıl da büyürüz’

Başbakan Yıldırım ayrıca, “Bu bir yatırım değil, mevcut işletmelerin çarkı çevirmek için işletme ihtiyaçlarını karşılaşmak için bir katkıdır” dedi. Yıldırım, “Yüzde 7.4 büyümenin arkasında KOBİ’ler var, yatırımların yarıdan fazlasını KOBİ’ler yapıyor” ifadelerini kullandı. Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin büyümede kendi rekorunu kırdığını belirterek, “Dünyanın en fazla büyüyen ülkesiyiz, altını çize çize söylüyorum. Türkiye, 2017’de dünyanın en fazla büyüyen ülkesi oldu. Türkiye büyümeye, kalkınmaya üretmeye devam edecek” dedi.

50 bin KOBİ’ye 7.5 milyar TL kredi

- Geçen yıl aylık yüzde 0.83 faizle sunulan kredi bu yıl aylık yüzde 0.99 faiz/kâr payı ve 18 ay vade imkânı ile hazırlandı.

- Kredi hacmi 7.5 milyar lira olurken, 6 ay geri ödemesiz bir dönem de olacak.

- Yıllık faiz yüzde 11.88’e denk gelirken, KOBİ’lerin kredi maliyetinden 400 milyon lira tasarruf etmesi öngörülüyor.

- KOBİ’ler 200 bin liraya kadar kredi kullanabilecek.

- Krediden 50 bin KOBİ’nin faydalanması planlanıyor.

- Tüm Türkiye’de kullanılabilecek kredi için TOBB’a bağlı oda ve borsalardan faaliyet belgesi almak gerekiyor.

- Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım krediye aracılık edecek.

- Kredilerin yüzde 85’i Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletinde olacak.

- Başvurular yarın başlıyor.



‘Öldü, bitti diyenler şimdi mosmor oldu’

“Geçen yıl Türkiye bu krizi kaldıramaz, Türkiye yandı, öldü, bitti diyenler mosmor oldu” diyen Yıldırım, şöyle devam etti: “Bunların kötü alışkanlıkları bitmez, tekrar başa aldılar. ‘Türkiye 2018’de bu işin içinden zor çıkar, şöyle olacak, böyle olacak.’ Moral bozucu söylemler. Bu ülkenin başbakanı olarak söylüyorum. Ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek, buradan ilan ediyorum. Efendim ‘ekonomiyi soğutun’. Soğuttun mu, sırtındaki ter soğursa hasta olursun. Soğumayacak, terlemeye, üretmeye devam edeceğiz.”

‘Küçük bir müjdeydi yenileri de gelecek’

2018’e ait bugün sadece küçük bir müjde verdiklerini aktaran Başbakan Yıldırım, “Ama 2018’in tedbirlerini, teşviklerini, aldığımız kararları da önümüzdeki hafta inşallah halkımıza paylaşacağız, bu müjdeleri vereceğiz” dedi.

KOBİ’ler için ne yapılsa az kalacağının altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti: “Bu birliktelikten KOBİ’lerimiz hak ettikleri krediye ulaşma imkanı buluyor. Bir yandan da bu adım bir kaynağa ulaşma projesi değil aynı zamanda faizin düşürülme politikasına da ciddi katkı sağlıyor. Reel faiz ne civarda, 15-20 arasında değişiyor. Bu 11.88, yani 12 bile değil. Aylık 0.99.