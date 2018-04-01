01 Nisan 2018 Pazar15 Recep 1439
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Savunma yatırımlarına dev teşvik geliyor!

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Savunma sanayisine yönelik yaklaşık 1,4 milyar liralık yatırım çeşitli teşvik mekanizmalarıyla desteklenecek.
Savunma yatırımlarına dev teşvik geliyor!
Savunma yatırımlarına dev teşvik geliyor! Savunma yatırımlarına dev teşvik geliyor! Savunma yatırımlarına dev teşvik geliyor!

Türkiye'nin, savunma sanayisindeki yerli üretimin geliştirilmesi  yönündeki yaklaşımı yeni yatırımları da beraberinde getiriyor. Sektörün güçlü  aktörleri kapasitelerini ve ürün çeşitliliklerini artırmak için yatırım yaparken,  sektöre yeni üreticiler de katılıyor.

Söz konusu yatırımlardan bir bölümü yeni üretim hatları kurulması,  makine ve teçhizat ilavesini içerirken, bir bölümü de tümüyle yeni yatırımı  kapsıyor.

 

Savunma sanayisine yönelik yatırımlar çeşitli yatırım teşvik  mekanizmalarıyla da destekleniyor. Bu yılın ocak ve şubat aylarında 12 firmanın  13 yatırımı teşvik kapsamına alındı. Bu yatırımların ekonomik büyüklüğü 1 milyar  399,5 milyon lirayı buldu.

Bu yatırımlar içinde en büyük yeri, Türk savunma sanayisinin roket ve  füze üreticisi ROKETSAN'ın yatırımları tutuyor. ROKETSAN, 868 milyon liralık  yatırımla ürün çeşitlendirmesine gidecek. Şirket, böylece yılda 4 "teknoloji  platformu" üretmeyi hedefliyor.

ASELSAN, haberleşme cihazları için 135 milyon lira, elektronik "kara  ve silah", "deniz", "hava ve füze savunma" sistemleri için 155 milyon 100 bin  lira olmak üzere toplam 290 milyon 100 bin liralık yatırıma gidecek.

AK Savunma, 162 milyon 700 bin liralık tümüyle yeni bir yatırımı  hayata geçirecek. Bu yatırımla 9x19 milimetreden başlanarak, 5,56, 7,62, 12,7  milimetre hafif silah mühimmatlarına ait kovan ve çekirdeklerin  seri üretiminin  yapılması planlanıyor.

PEK ÇOK SİSTEMİN PARÇA İHTİYACI KARŞILANACAK 

Çakıroğlu Demir Çelik; makine, otomotiv, savunma sanayisi ve sağlık  sektörüne yönelik aksam ve parçalar üretmek için yeni bir yatırımı hayata  geçirecek. Şirket bu yatırım için 21 milyon 400 bin liralık kaynak  kullanacak.

Dora Makina, savunma ve otomotiv sanayisine yönelik muhtelif yedek  parça üretimi için 19 milyon 300 bin liralık yatırım gerçekleştirecek.

Serdar Plastik; savunma, beyaz eşya, otomotiv yan sanayisi,  termoteknik alanlarında kullanılan çeşitli plastik enjeksiyon parça ve  komponentleri için 10 milyon 700 bin liralık yatırım yapacak.

Entil Endüstri Yatırımları, savunma döküm silindiri, muhtelif otomotiv  ve makine parçaları için 10 milyon liralık yatırıma gidecek.

PDMSOL Savunma ve İmalat Teknolojileri, termal görüş kamerası ve gece  görüş dürbünü metal aksam ve yedek parçası üretimine yönelik 5 milyon liralık  yatırımda bulunacak.

Kaleli Şaft ve Metal Sanayi, traktör parçaları, ziraat makineleri  aksam ve parçaları, savunma sanayisine yönelik muhtelif parça üretimine yönelik 5  milyon liralık yatırım gerçekleştirecek.

Aslan Makina Sanayi, 2 milyon 500 bin liralık yatırımla çeşitli  savunma, kara ve havacılık ürünü parçalarının üretimine yönelik kapasitesini  artıracak.

HAVA ARAÇLARINA YÖNELİK ÜRETİM 

Ayruz Endüstriyel Ürünler, helikopterlerde kullanılan arama kurtarma  vinci, helikopter yakıt transfer pompası, tanklar için dizel motor parçaları  üretimine yönelik 3 milyon 300 bin liralık yatırım yapacak.

Uçak, insansız hava aracı ve helikopterler için enerji sistemleri  üreten ASPİLSAN, uçak aküsü, akü aksam ve parçaları, baskılı devre kartları  üretimi için 1 milyon 500 bin liralık yatırıma gidecek.

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