02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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Tatlıses'ten Erdoğan'a Münbic mesajı

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Tatlıses'ten Erdoğan'a Münbic mesajı
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri ile mücadele etmek için başlattığı Zeytin Dalı harekâtına destek veren ünlü isimler sınır hattına gitti.
Tatlıses'ten Erdoğan'a Münbic mesajı Tatlıses'ten Erdoğan'a Münbic mesajı Tatlıses'ten Erdoğan'a Münbic mesajı

 Hatay'a giden ünlülerden İbrahim Tatlıses, 'Yaylalar' türküsünü Afrin'e uyarlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledi.

İstanbul’dan kalkan uçakta, İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal, Serkan Çağrı gibi ünlü sanatçıların yanı sıra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, futbolcular Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Tolga Zengin ve gazeteciler de yer aldı.

Sanatçıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da askeri kamuflaj giyerek sınır karakoluna gelip, sanatçılar, sporcular ve askerlere hitap etti.

TATLISES'TEN ERDOĞAN İÇİN TÜRKÜ

İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan için Yaylalar türküsünü yeniden yorumladı.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Hatay'da yaptığı denetlemelerin ardından Oğulpınar Sınır Karakolu'ndaki ünlüleri ziyaret etti.

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