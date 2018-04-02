02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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Bugün başlıyor! 1 milyon işçinin hayatı değişiyor

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Bugün başlıyor! 1 milyon işçinin hayatı değişiyor
Taşeron işçilerin kadroya geçişi bugün yapılıyor. İşçiler, maaşlarının 1.5 katı promosyona kavuşacak. Devlet kadrosuna geçenler ikramiye elde edecek.
Bugün başlıyor! 1 milyon işçinin hayatı değişiyor Bugün başlıyor! 1 milyon işçinin hayatı değişiyor Bugün başlıyor! 1 milyon işçinin hayatı değişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdiği taşeron işçilerin kadroya geçişi bugün tamamlanıyor. 

İKRAMİYE VERİLECEK

Taşeron işçilerin geçişle hem geliri artacak hem de özlük hakları iyileşecek. İşçiler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katı kadar promosyona kavuşacak. Devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye, 52 günlük ilave tediye ücreti (ikramiye) verilecek.

Bütün işçilerin asgari ücretten çalıştığı düşünüldüğünde yaklaşık 1 milyar liralık tediye ücreti verilmiş olacak. Ayrıca geçiş süreci nedeniyle 3 aydır askıya alınan toplu iş sözleşmesinden kaynaklı ücret ve farklar da hesaba yatacak. Arşiv taraması gecikenler sonuç beklenmeden akşama kadar kadroya alınacak. Kadroya geçişle birlikte kamu kurumlarındaki statü karmaşası son bulurken, kıdem haklarında hiçbir değişiklik olmayacak. Çalışanlar mevcut kıdemleriyle geçiş yaparken, yıllık ücretli izinleri konusundaki hakları da saklı kalacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kadroya geçişte başarılı çalışmaya imza attıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Süreç bugün nihayete erecek. Geçiş süreci 3 bakanlık tarafından yürütüldü. Kapsamlı bir süreci geride bıraktık. Yüzümüzün akıyla sonuçlandırmış olacağız. Şu anda kamuda taşeron tanımı neyse bunun dışında bıraktığımız hiç kimse yok. Direkt kadroya alındıkları için avantajları çok fazla. Bu düzenlemenin artıları zamanla daha çok ortaya çıkacak."

4C'LİLERİN YÜZÜ GÜLDÜ

4C'lilerin sözleşmeli personel yani 4B statüsüne geçiş işlemi de tamamlanıyor. Düzenlemeyle 20 binin üzerinde işçiye yüzde 10 ücret artışı yapılırken, izin süreleri de yeniden düzenleniyor.

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