02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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AB'den skandal rapor! 'Hibeleri keselim'

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AB'nin mali denetim kurumu, Türkiye'deki muhataplarının görevlerinden alındığını savunarak Türkiye'ye hibelerin kesilmesini istedi.
AB'den skandal rapor! 'Hibeleri keselim'
AB'den skandal rapor! 'Hibeleri keselim' AB'den skandal rapor! 'Hibeleri keselim' AB'den skandal rapor! 'Hibeleri keselim'

15 Temmuz'da proje terör örgütü FETÖ'nün eliyle gerçekleştirilen kanlı darbe girişiminden sonra Türkiye'den kaçan FETÖ'cüler, Avrupa ülkelerine sığındı.

Terör örgütlerinin merkezi haline gelen Avrupa, kullandığı teröristlere desteği kesmemekte kararlı.

"MUHATAPLARIMIZ GÖREVDEN ALINDI"

Avrupa Birliği Mali Denetçiler Kurumu ve Mahkemesi (ECA), Türkiye hakkında skandal bir rapora imza attı.

Rapor, Avrupa Birliği'nin FETÖ'cüleri açık bir şekilde himaye altına aldığının da kanıtı.

AB'nin raporunda "Muhataplarımız görevden alındı" bahanesiyle Türkiye'ye gönderilecek hibelerin önünün kesilmesi istendi.

Terör örgütü üyelerini mutlu eden rapor, Avrupa Parlamentosu Bütçe Kontrol Komitesi’ne gönderilecek.

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