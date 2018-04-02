Terk ettiği bebeğini TV'de görünce vicdana geldi!

Edinilen bilgiye göre, olay bir hafta önce Seyhan ilçesi, Mestanzade Mahallesi'nde meydana gelmişti. Çıplak halde bir erkek bebek, bir çocuk tarafından çöplerin yanında bulunmuş, bebeğe mahalleli sahip çıkmıştı. Mahalleli, bebeğe kıyafet giydirip olayı polise ve sağlık ekiplerine haberverdikten sonra bebek Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, polis ile olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Bu olay, basın mensupları tarafından haber yapılmış, mahalleli bebeği bırakan anneye isyan ederek gözyaşlarına boğulmuştu.

Televizyondan gördü hastaneye koştu

Bebeği çıplak halde çöplerin yanına bırakan anne akşam televizyondan haberleri izlerken bıraktığı bebeği ve onu bulan mahalleliyi ağlarken görünce dayanamayarak vicdan yapıp, hastaneye koştu. Hastanede bebeği bulan anne Z.G. "Bebek benim mecbur kaldım bıraktım" diyerek bebeğini istedi. Ancak görevliler hemen durumu polise bildirdi. Polis hastaneye gelerek Z.G.'yi gözaltına aldı. Bir gün gözaltında kalan kadın adliyeye sevk edildi. Genç kadın savcılıktan serbest kaldı.

"Birlikte olduğum adam sahip çıkmadı"

Genç kadın bebeği mecbur kaldığı için bıraktığını belirterek ifadesinde şunları söyledi:

"Ben 3 yıl önce eşimden ayrıldım, bir çocuğumla annem ve babamın yanına geldim. Yaklaşık 1.5 yıl önce sosyal medyadan Mersin'de yaşayan K.K. ile tanıştım. Bir süre sonra sevgili olup birlikte olduk. Ben daha sonra hamile olduğumu öğrendim. Ona söyledim ama kabul etmedi. Ben de geç kaldığım için bebeği aldıramadım. Ailem duymasın diye karnım belirmeye başlayınca bir kız arkadaşımın yanına giderek doğum yapana kadar onun yanında kaldım. Daha sonra bir hastanede doğum yaptım."



"Mahalleli iyi diye oraya bıraktım"

Genç kadın doğum yaptıktan sonra ailesinden korktuğu için bebeğini bıraktığını anlatarak, "Doğum yaptıktan sonra bebeği eve götüremeyeceğim için daha önceden bildiğim Mestanzade Mahallesi'ne götürüp bırakmaya karar verdim. Orada hem güvenlik kamerası olmadığını hem de mahallelilerin iyi olduğunu, bebeğe sahip çıkacaklarını düşünerek oraya bıraktım. Ben bebeği bırakırken beni birkaç çocuk da gördü. Daha sonra eve geldim" dedi.



"Televizyonda izleyince vicdanım sızladı"

Genç kadın, bir gün sonra ise akşam haberleri izlerken bebeğin bulunduğu haberini gördüğüne dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Televizyonda bebeğimin mahalleli tarafından bulunduğunu ve hastaneye götürüldüğünü öğrendim. Mahallelinin ağlaması ve bebeği bırakana isyan etmesi bende vicdan yaptı. Hemen hastaneye gittim bebeğimi almak istedim ancak vermediler. Ben mecbur kaldığım için onu sokağa bıraktım. Babası onu kabul etmediği için aileme anlatamayacağımdan bunlar oldu. Çok pişmanım."

Bebek yuvaya yerleştirilirken, genç kadından örnek alınarak DNA testi yapılacak. Bu test sonucuna göre savcılığın bebeğin anneye verilip verilmemesi konusunda bir karar vereceği öğrenildi.