02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:12Güneş 06:40Öğle 13:14İkindi 16:47Akşam 19:36Yatsı 20:58
    • 20°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 114.998 0.06
  • Altın: 169,761 0.73
  • Dolar: 3,9637 0.30
  • Euro: 4,8869 0.31

Yalçın Topçu rest çekti: Köklerini kurutacağız!

»
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "FETÖ, PKK, PYD, YPG, DEAŞ, DHKP-C; bunları girdikleri deliklerde, saklandıkları yerlerde buluyoruz ve tekne kazır gibi kazımaya da devam ediyoruz. Köklerini kurutacağız inşallah" dedi.
Yalçın Topçu rest çekti: Köklerini kurutacağız!
Yalçın Topçu rest çekti: Köklerini kurutacağız! Yalçın Topçu rest çekti: Köklerini kurutacağız! Yalçın Topçu rest çekti: Köklerini kurutacağız!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti küresel terör örgütü FETÖ’nün kökünü dünyanın her tarafında kazımak noktasında kararlıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi; onlar kaçacak biz kovalayacağız. FETÖ, PKK, PYD, YPG, DEAŞ, DHKP-C; bunları girdikleri deliklerde, saklandıkları yerlerde buluyoruz ve tekne kazır gibi kazımaya da devam ediyoruz. Köklerini kurutacağız inşallah" dedi. 

Makedonya'nın Gostivar kentinde Türkiye Cuymhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği himayesinde Yunus Emre Enstitüsü, Uluslararası Vizyon Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle Nevruz dolayısıyla 'Tüm Renkleriyle Türk Dünyası' konseri düzenlendi. Konsere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari, bazı milletvekilleri ve ülkedeki Türk kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Türk dünyasının dört bir yanından gelen sanatçılar, konser ve halk dansları gösterisiyle Gostivarlılara büyük bir şölen sundu. 

"Onlar kaçacak biz kovalayacağız" 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti küresel terör örgütü FETÖ’nün kökünü dünyanın her tarafında kazımak noktasında kararlıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi; onlar kaçacak biz kovalayacağız. FETÖ, PKK, PYD, YPG, DEAŞ, DHKP-C; bunları girdikleri deliklerde, saklandıkları yerlerde buluyoruz ve tekne kazır gibi kazımaya da devam ediyoruz. Köklerini kurutacağız inşallah” ifadelerini kullandı. 

Türkiye-Makedonya ilişkilerinin çok eski kökenleri olduğuna değinen Topçu, “Türkiye ile Makedonya Cumhuriyeti arasındaki kadim bağlar, akrabalık, dostluk ve kardeşlik duyguları, üst düzeydeki karşılıklı ziyaretler iki ülke ilişkilerinin artarak devam etmesini sağlamaktadır. İki ülkenin değerli Cumhurbaşkanları ikili ilişkilerin korunması ve geliştirilmesi için gerekli adımları atmaktadırlar” dedi. 

“Halkımızın ve devletimizin güvenliği için yaptıklarımız katbekat haktır” 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarı ve kararlılıkla devam ettirilmekte olan Zeytin Dalı Harekatı'nın gölgelenmeye çalışılmasıyla ilgili de konuşan Topçu, “On binlerce kilometre ötelerdeki ülkelerinin güvenliği için bizim dibimizde işgal ve hukuksuz operasyonlar gerçekleştirenler için yaptıkları ne kadar haksa, meşruiyetinin uluslararası hukuktan, BM’nin 51. maddesinden alan, ülkemiz için, halkımızın ve devletimizin güvenliği için yaptıklarımız katbekat haktır” ifadelerini kullandı. 

“15 Temmuz’da Makedonya Devleti ve halkının desteğini unutmadık” 

Topçu, konuşmasına şöyle devam etti: 

“Özellikle FETÖ terör örgütü bulunduğu her ülke için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. FETÖ'nün 15 Temmuz'da sivil halktan 252 kişiyi şehit eden, 2500 aşkın sivilimizi yaralayan alçak darbe girişiminde Makedonya halkı ve devletinin ayrıca Makedonya'da yaşayan soydaş ve dindaşlarımızın desteğini unutmadık. Hep şükranla anacağız. Bu kapsamda devletimizin FETÖ küresel terör örgütüyle yapmış olduğu mücadeleye dostumuz Makedonya devletinin var olan desteği Makedonya devleti ve halkı için de faydalı olacağının yanında başkanlarında güvenliğine ve barışına da katkısı olacaktır.” 

“Türkiye’deki kardeşlerinizi duygulandırdınız ve onurlandırdınız” 

“Zeytin Dalı Harekatı’na Gostivar’ın iki köyündeki kardeşlerimizin desteği Türkiye’de haber oldu” diyen Topçu, “Türkiye’deki kardeşlerinizi duygulandırdınız ve onurlandırdınız. Ben sizlerin huzurunda genelde Makedonya halkına, özelde ise Yukarı Banisa köyleri ve tüm Gostivarlı kardeşlerimize teşekkür ederim” açıklamasında bulundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da baharın müjdecisi Nevruz vesilesiyle düzenlenen etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov davetlilerin Nevruz'unu kutlayarak, "Bu bayram yeniden uyanış, direnişin, birlik ve beraberliğin iç içe geçmiş, vücut bulmuş halidir. Her gününüz Nevruz gibi aydınlık, Nevruz gibi renkli ve bereketli olsun" dedi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'de Ankara için sürpriz isim! Kulisler hareketlendiCHP'de Ankara için sürpriz isim! Kulisler hareketlendiYerel seçimler için adaylık maratonu CHP'de erken başladı. CHP'nin Ankara adaylığı için sürpriz bir ismin adı geçiyor.
CHP'li Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı!CHP'li Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı!CHP ile Saadet Partisi arasındaki ittifak görüşmelerini değerlendiren Sera Kadıgil, koltuğunu vermeye hazır olduğunu söyledi.
Yalçın Topçu rest çekti: Köklerini kurutacağız!Yalçın Topçu rest çekti: Köklerini kurutacağız!Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "FETÖ, PKK, PYD, YPG, DEAŞ, DHKP-C; bunları girdikleri deliklerde, saklandıkları yerlerde buluyoruz ve tekne kazır gibi kazımaya da devam ediyoruz. Köklerini kurutacağız inşallah" dedi.
Türkiye'den Fransa'ya net uyarı mesaj!Türkiye'den Fransa'ya net uyarı mesaj!Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Suriye'ye asker gönderilmesinin Fransa açısından bir macera olacağını söyledi.
Türkiye-ABD zirvesinden ortak mesaj!Türkiye-ABD zirvesinden ortak mesaj!Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'ın, ABD' yaptığı toplantıda, Menbiç konusunda daha önce gerçekleşen görüşmeler temelinde cereyan etti ve bu kapsamda taraflar, birlikte ilerleme kaydedilmesi hususundaki kararlılıklarını yineledi.
İşte Bahçeli'nin masasındaki anket! Son oy oranı o seviyeye ulaştıİşte Bahçeli'nin masasındaki anket! Son oy oranı o seviyeye ulaştı2019 seçimleri öncesi elindeki verileri açıklayan MHP Genel Başkan Yardımcısı, ittifak oylarının yüzde 60'a ulaştığını açıkladı.
  • ‘Çekiliyoruz’ açıklamasından sonra Erdoğan ile Trump görüştü31 Mart 2018 Cumartesi 07:20
  • Cumhurbaşkanlığı'ndan dünyaya İsrail çağrısı31 Mart 2018 Cumartesi 00:04
  • Başbakan Yıldırım'dan çok çarpıcı Fransa yorumu30 Mart 2018 Cuma 23:59
  • Türkiye'den Portekiz'e cevap: Kabul edilemez30 Mart 2018 Cuma 23:57
  • Devlet Bahçeli'den zehir zemberek sözler!30 Mart 2018 Cuma 23:54
  • Uğraştığın şeye bak ana muhalefet! Canlı yayında emojileri açık unutunca...30 Mart 2018 Cuma 18:40
  • Tahmin edemeyeceğiniz partiden geldi bu tepki: Hadi bil Fransa30 Mart 2018 Cuma 17:15
  • Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler30 Mart 2018 Cuma 14:00
  • Erdoğan'dan Fransa'ya tokat gibi cevap!30 Mart 2018 Cuma 12:18
  • Fransız medyasından şok Münbiç iddiası! Asker gönderiyorlar29 Mart 2018 Perşembe 23:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri