CHP'de Ankara için sürpriz isim! Kulisler hareketlendi

Yerel seçimler için adaylık maratonu CHP'de erken başladı. CHP'nin Ankara adaylığı için sürpriz bir ismin adı geçiyor.

CHP'de yerel seçim maratonu başladı. Partinin stratejisi bu ay içinde belirlenecek.



Parti liderliği için iki defa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne çıkan, ikisinde de kaybeden Muharrem İnce'nin adı Ankara'da büyükşehir belediyesi adaylığı için geçiyor.





RAKİBİNİ GENEL MERKEZDEN UZAKLAŞTIRACAK

Partide Kılıçdaroğlu'na etkili muhalefet eden tek isim Muharrem İnce'nin Ankara adayı yapılabileceği kulislerde konuşuluyor. Bugüne kadar Muharrem İnce'nin adı hiç yerel yönetimlerle anılmamıştı. İnce'nin parti liderliğiyle anılması Kılıçdaroğlu'nun rakibini genel merkezden uzaklaştırması ideal bir adım olacağı yönünde yorumlanıyor.