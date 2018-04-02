CHP'li Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı!

2019 yılında yapılacak seçimler öncesi ittifak arayışında olan CHP, tüm siyasi partilerin kapılarını çalmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine hezimeti yaşamamak için ince ittifak konusunda hassas bir şekilde çalışıyor.

CHP-SP İTTİFAKI

Partiler arasındaki görüşmeler devam ederken, CHP PM üyesi Sera Kadıgil'den ittifakla ilgili olumlu bir çıkış geldi.

"KOLTUĞUMU SAADET'E VERİRİM"

Geçmişte dine ve şehitlere ettiği hakaretlerle gündeme gelen Kadıgil, "Şunu biliyorum ki, 'Sera senin yerine Saadet Partisi'nden bir aday koymak zorundayız. Çünkü ittifaka gidiyoruz. 2019 giderse biteriz' derse kabulümdür. Öperim başımın üstüne koyarım. Şu ya da bu olacağım diyerek yola çıkan biri değilim." ifadelerini kullandı.

SERA KADIGİL'İN HAKARET DOLU TWEET'LERİ