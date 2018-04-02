02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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"1 yıl önce sevgilime baktı, öldürdüm"

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"1 yıl önce sevgilime baktı, öldürdüm"
Samsun'da 3 gün önce askerden terhis olan genci öldüren 19 yaşındaki genç, savunmasında 1 yıl önce parkta otururken kız arkadaşına baktığı için öldürdüğünü itiraf etti.

Samsun'da 3 gün önce askerden terhis olduğu öğrenilen genci bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suçunu itiraf eden katil zanlısı genç, askerden izne gelen genci bir yıl önce parkta kız arkadaşına baktığı için aralarındaki husumetten dolayı öldürdüğünü söyledi.

ASKERDEN 3 GÜN ÖNCE TERHİS OLAN GENÇ ÖLDÜRÜLDÜ

Askerden 3 gün önce terhis olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Eren Kesenci, bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Eren Kesenci'yi bıçaklayan Tayfun Aydın (19) ve yanında bulunan 16 yaşındaki A.Ö. polis tarafından yakalandı. A.Ö. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan Tayfun A. ile Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan A.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Tayfun A. ve A.Ö., savcı tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

BİR YIL ÖNCE KIZ ARKADAŞINA BAKTI DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Kendini savunan Tayfun A., "Eren Kesenci'yi ile yakın mahallede oturuyoruz. Bu yüzden kendisini tanıyorum. Bir yıl önce parkta kız arkadaşım ile otururken, kız arkadaşıma bakışlarından rahatsız oldum. Bu yüzden kendisine nefret besledim. Hatta askeri gidince de "İnşallah şehit olursun" dedim. Bu benim lafımı dikkate almadı.Olay günü Eren ile yolda karşılaştım. Kendisi bana dik dik baktı. Eve gidip bıçağımı alıp geri geldim. Eren'in evinin önüne gelip kendisine seslendim. Evden dışarı çıkınca da bıçakla saldırdım. Yaşanan olaylardan dolayı pişmanım" dedi.

"SUÇ İŞLEMESİNE ENGEL OLMAK İSTEDİM, SUÇSUZUM"

A.Ö. ise, "Ben Tayfur'u elinde bıçak sokakta gördüm. Kendisine seslendim beni dinlemedi. Başı belaya girer diye peşinden gittim. Eren'in evinin önüne geldiğinde Tayfun, Eren'i çağırdı. Yaşananları tam olarak görmedim. Eren ile Tayfun binanın girişindeydi. Tayfun'un niyetini anlayınca ben olay yerinden kaçmak istedim. Kendisine engel olmak istedim. Ben suç işlemedim. Tayfun'un suç işlemesine engel olmak istedim. Suçsuzum" dedi. Mahkeme, Tayfun A.'nın "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanmasına karar verirken, A.Ö.'yü ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.Tutuklanan Tayfun A., Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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