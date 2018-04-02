Rus askeri Boğazdan böyle geçti: Onlarca asker...

Bu sabah Akdeniz'e doğru ilerleyen Rus eğitim gemisi Perekop'ta Ortaköy ve Üsküdar önünde görüntüledi. Görüntülerde güvertede can yeleği giymiş onlarca asker yer aldı.

Suriye'de yedinci yılını dolduran iç savaşa 2015'ten bu yana rejimi desteklemek için katılan Rusya, bir savaş gemisini daha Akdeniz'e gönderdi.Rus donanmasına ait Perekop isimli eğitim gemisi, bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçti.



Mart ayı içerisinde Amiral Essen ve Pytlivy isimli Rus gemileri yine İstanbul Boğazı'ndan geçerek Suriye'ye gitmişti.Beşar Esad tarafından Akdeniz kıyısındaki Tartus deniz üssü Rusya'ya 49 yıllığına bedelsiz verildi.Yarım asır boyunca üsteki Rus faaliyetleri Suriye tarafından denetlenemeyecek, Şamyönetiminin Tartus'ta hiçbir kontrolü olmayacak. Anlaşmadaki "Rusya, donanma tesisini korumak için gerekli sayıda askeri gönderme hakkına sahiptir" ifadesi dikkat çekici.