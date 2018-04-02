Yargıtay'dan emsal "balkon demiri" kararı

Yargıtay, balkon demiri hakkında emsal bir karara imza attı. Alt komşusu yatay ve korunaklı şekilde balkon demiri yaptıran vatandaşın şikayeti, mahkemeye taşındı. Şikayetçi komşu kendi hanesinin güvenlik tehdidi altında olduğunu, yatay konumlanan demirin hırsız ve olaylara mahal vermek adına uygunluğunu tespit ettirdi. Çünkü dışarıdan gelebilecek hırsız, vücut uzuvlarını rahat bir şekilde yatay korkulukta hareket ettirebilir ve kendi dairesine tırmanabilirdi. Şikayetini dile getiren komşu M.K. olumlu yanıt alamayınca mahkemeye gitti.



SÖKÜLMESİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEDİ

Daha önce aynı şekilde başka dairelere hırsız girdiğini, huzurunun bozulduğunu, sabaha kadar uyuyamadığını ileri süren M.K, bu nedenlerle davalıya ait penceredeki yatay demir çubukların sökülmesine ve eski hale getirilmesine karar verilmesini istedi. İzmir 10. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme şikayetçiyi haklı buldu. Mahkemenin kararında, davalının bağımsız bölüm yatay balkon korkuluk demirlerini, bilirkişi asıl ve ek raporunda açıklandığı üzere baklava dilimi şekline dönüştürmesine, yatay (L) harfi şeklindeki ferforje korkuluklarının sökülmesine karar verildi.



BİR AYLIK SÜRE VERİLDİ

Mahkemece, davalıya söküm işlemi için bir aylık süre verildi. Bir ay içinde yaptırmaması halinde, ferforjelerin tümüyle sökülerek, eski hale getirilmesine hükmedildi.



KARAR ONANDI

Karar, davalı komşu tarafından temyiz edildi. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, mahkemece davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığına karar verdi. Daire, usule ve kanuna uygun olan yerel mahkeme hükmünü oy birliğiyle onadı.