02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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"Türkiye birinciliğim var"

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"Türkiye birinciliğim var"
Vizyona girmek üzere olan 'Kızım ve Ben' isimli duygusal filmin başrol oyuncusu Cemal Hünal, filmin şaşırtan hazırlık sürecini anlattı.

Ünlü oyuncu Cemal Hünal, alışılmışın dışında bir profille seyircilerin karşısına çıkıyor bu sefer. "Kızım ve Ben" filminde kızını tek başına büyütmek zorunda kalan bir Özel Harekat Polisini canlandıracak. Üstelik bu projenin geliri şehit ailelerine bağışlanacak. İşte Cemal Hünal'ın Vatan Gazetesi'ne verdiği o röportaj...

Set nasıl geçti paylaşmak istediğiniz özel bir anı var mı?

Özel Harekat Polisleriyle beraber çalışma fırsatım oldu. Silah çekme egzersizleri, atış egzersizleri vs. Nefes aldırmadılar bana. Silahı sök, silahı topla...On beş saniye daha hızlı yapabilirsin diyerek zorluyorlardı beni.

 Atladın mı helikopterden?

Atladım (Gülüyor). Ama yere inmek üzereyken...

 Filmin dışında neler yapıyorsun?

At üstünde ok atıcılıkta dünya ikinciliğim ve Türkiye birinciliğim var.

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