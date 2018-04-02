02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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Erdoğan'dan zehir zemberek cevap

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in Türkiye ile ilgili skandal sözlerine sert cevap verdi.
Erdoğan'dan zehir zemberek cevap
Erdoğan'dan zehir zemberek cevap Erdoğan'dan zehir zemberek cevap Erdoğan'dan zehir zemberek cevap

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen geçtiğimiz günlerde, "Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Yerli yatırımcıların kaçmaya çalıştığı, yandaş olmayanın mal varlığına el konulduğu hukuk güvenliği olmayan bir ülkeye yatırım yapacaklar sıraya girsin" demişti.

Pekşen'in bu sözlerine cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul’da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bunlara cevabı yarın Mersin'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni ile vereceğiz. Böyle bir zihniyetin sorgulamasını da mutlaka yapmamız gerekiyor. Bu malum kişiler için ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un romanında geçen bir benzetme var; biz bunlara mankurt diyoruz. Mankurt beyni iğdiş ediliği için kendi toplumunun halkını düşman gören onlara saldıran kişi demektir. İşte bunlar mankurt. Her terörist bir mankurttur. Ülkesinin aleyhine çalışanlar da mankurttur. Bunlar siyasetçi kılığına bürünüp ülkesini kötüler. Nerede bunun genel başkanı? 'Sen ne diyorsun' niye demiyor?" ifadelerini kullandı.
 

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