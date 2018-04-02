Erdoğan'dan zehir zemberek cevap

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen geçtiğimiz günlerde, "Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Yerli yatırımcıların kaçmaya çalıştığı, yandaş olmayanın mal varlığına el konulduğu hukuk güvenliği olmayan bir ülkeye yatırım yapacaklar sıraya girsin" demişti.
Pekşen'in bu sözlerine cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul’da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bunlara cevabı yarın Mersin'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni ile vereceğiz. Böyle bir zihniyetin sorgulamasını da mutlaka yapmamız gerekiyor. Bu malum kişiler için ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un romanında geçen bir benzetme var; biz bunlara mankurt diyoruz. Mankurt beyni iğdiş ediliği için kendi toplumunun halkını düşman gören onlara saldıran kişi demektir. İşte bunlar mankurt. Her terörist bir mankurttur. Ülkesinin aleyhine çalışanlar da mankurttur. Bunlar siyasetçi kılığına bürünüp ülkesini kötüler. Nerede bunun genel başkanı? 'Sen ne diyorsun' niye demiyor?" ifadelerini kullandı.
- Başına gelmeyen kalmamış! Genç sporcunun dramı İstanbul sokaklarında başlamışAbdullah Ağar yeni kamuflajı tanıttı!İstanbul'da büyük yangın! Yaralılar varİzmir'de bulldog dehşeti! Ambulansa daldıDursun Ali Sarıoğlu kimdir, neden hayatını kaybetti?Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybettiİmam Hatip Gençliği Buluşması gerçekleştiABD'li generalden 'F-35' itirafı!Göğüs göğüse çatışma! El bombası attım kadın sustuBarzani'nin ikiz kardeşi hayatını kaybetti!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 05:12 Güneş 06:40 Öğle 13:14 İkindi 16:47 Akşam 19:36 Yatsı 20:58
- 23°C Adana
- 20°C Adıyaman
- 12°C Afyon
- 15°C Ağrı
- 21°C Amasya
- 12°C Ankara
- 19°C Antalya
- 23°C Artvin
- 20°C Aydın
- 16°C Balıkesir
- BIST: 115.069 0.12
- Altın: 170,031 0.89
- Dolar: 3,9627 0.27
- Euro: 4,8898 0.37
Erdoğan'dan zehir zemberek cevap
CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen geçtiğimiz günlerde, "Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Yerli yatırımcıların kaçmaya çalıştığı, yandaş olmayanın mal varlığına el konulduğu hukuk güvenliği olmayan bir ülkeye yatırım yapacaklar sıraya girsin" demişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti
- İmam Hatip Gençliği Buluşması gerçekleşti
- Ünlü şarkıcı Umre'ye gitti
- "Türkiye birinciliğim var"
- Liseli kızların büyük buluşu! Ses getirecek...
- Herkes akın akın ziyarete gitti!
- Yargıtay'dan emsal "balkon demiri" kararı
- Rus askeri Boğazdan böyle geçti: Onlarca asker...
- Kist zannettiler ama..
- "1 yıl önce sevgilime baktı, öldürdüm"
- Terk ettiği bebeğini TV'de görünce vicdana geldi!
- Tatlıses'ten Erdoğan'a Münbic mesajı
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.