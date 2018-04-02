İmam Hatip Gençliği Buluşması gerçekleşti

''İmam Hatip Gençliği'' sloganı ile gerçekleştirilen programa ÖNDER İmam Hatipler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi şube müdürü Adem Say, Okul müdürü Zeki Baki Uzun, Öğretmenler ve Öğrencileri katıldı.

ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Programda yaptığı konuşmada "Bugün de sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Okul müdürümüz Zeki Baki uzuna, din eğitimine Şube Müdürü Adem saya okul öğretmenlerine okul aile birliği yönetimine ayrı ayrı teşekkür etti.

Halit Bekiroğlu'nun açılış konuşmasında Özgür Kudüs konulu ÖNDER Kısa Film Yarışması düzenlenmesi dolayısıyla çok duygulandığını anlattı. "Allah hepimizi farklı yarattı Her birimizin ilgi alanları farklı tek tip olmamalıyız tek tip olmak zorunda değiliz Tam aksine bir tip olmamak için gayret göstermeliyiz, Bunu söylemek kolay ama bunu yapmanın yolu var tek tip olmamak için sıradan olmamak için basit olmamak için düşünmemizin gerekiyor. Bizi diğer varlıklardan diğer canlılardan en önemli özelliğimiz düşünüyor olmamız" ifadelerini kullandı. "Düşünmenin gereği kitap okumaktır. Kitap okumadan bilgi sahibi olunmaz. Kitap okumadan kültürlü bir insan olunmaz. Kitap okumadan düşünen insan olunmaz." diyerek sözlerine devam etti.