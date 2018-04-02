02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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Fındıktan 1 milyar 214 milyon dolarlık dev gelir!

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Türkiye, 2017-2018 ihracat sezonunun yedi aylık döneminde 191 bin 656 ton fındık satarak 1 milyar 214 milyon 681 bin dolar gelir sağladı
Fındıktan 1 milyar 214 milyon dolarlık dev gelir!
Fındıktan 1 milyar 214 milyon dolarlık dev gelir! Fındıktan 1 milyar 214 milyon dolarlık dev gelir! Fındıktan 1 milyar 214 milyon dolarlık dev gelir!

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2017'de başlayan fındık ihraç sezonunda, mart ayı itibarıyla standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogram) ortalama 612 dolardan işlem gördüğü belirtildi. 

Açıklamada, 1 Eylül 2017-31 Mart 2018 döneminde Türkiye'nin 191 bin 656 ton iç fındık ihraç ederek karşılığında 1 milyar 214 milyon 681 bin dolar kazandığı kaydedildi. 

Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde 153 bin 879 ton fındık ihracatı karşılığında, 1 milyar 292 milyon 255 bin dolar gelir elde etmişti.

"İhracat beklenildiği gibi gidiyor"

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatın beklenildiği gibi gittiğini söyledi.

Geride bıraktıkları yedi ayda hedeflenen rakamları tutturduklarını ifade eden Sevinç, "Şu ana kadar sorun yok. İnşallah sezon sonu itibarıyla hedeflerimizi tutturacağız, belki de aşacağız. Tüm ihracatçılarımız Türk fındığının tamamını ihraç etmek için ellerinden geleni yapıyor." dedi. 

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