AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Ünal, 6 Mayıs'ta İstanbul Kongresi olacağını duyurdu. Büyük kongrenin ise Ramazan Bayramı'ndan sonra olacağını açıkladı.
Ünal ayrıca 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok' diyen CHP'li vekil Haluk Pekşen'e de tepki gösterdi.
ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ
-Cumhurbaşkanımız, Trump ile iki telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hem Suriye hem de bölgenin teröristlerden temizlenmesi konusunda değerlendirme yapıldı. Sayın Trump'a Münbiç konusunda Türkiye'nin kaygıları iletildi.
CHP'Lİ VEKİL HALUK PEKŞEN'İN AÇIKLAMALARINA SERT TEPKİ
-Değerli arkadaşlar CHP'nin sözcülerinin açıklamalarını değerlendirdiğimizde maalesef her kafadan ses çıkıyor. CHP'de erken kalkan konuşuyor. Kendisini öne çıkarmak için kaçınılmaz olarak bu ülkenin Cumhurbaşkanına dönük hakaret içeren bir dil kullanıyor. CHP'lilerin anlamadığı şey, anayasamız seçilmiş Cumhurbaşkanını başkomutan olduğunu gösteriyor. Burada CHP'nin duyduğu rahatsızlığı eski Türkiye'nin bir hastalığı olarak görüyoruz. Afrin'de büyük bir başarı kazanılmıştır. Sanatçılarımızın Mehmetçiğin yanında olmasından neden rahatsız duyuyorlar bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz.
02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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AK Parti'den CHP'li vekile çok sert tepki
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok' diyen CHP'li vekil Haluk Pekşen'e tepki gösterdi.
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