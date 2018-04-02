02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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GAZ'dan Türkiye açılımı

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GAZ'dan Türkiye açılımı
Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Putin'in Türkiye ziyaret öncesi "GAZel Business" projesitle ilgili açıklamalarda bulundu.
GAZ'dan Türkiye açılımı GAZ'dan Türkiye açılımı GAZ'dan Türkiye açılımı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile yapılacak görüşmelerde sanayi, ulaştırma ve inşaat alanlarıyla ilgili iş birliklerinin de konuşulacağını kaydeden Uşakov, "GAZel Business" projesi kapsamında araçların montajıyla ilgili üretim alanında iş birliği yapılabileceğini söyledi.



Uşakov, Rus otomotiv devi GAZ Grup'un, Türkiye'deki yatırımlarını arttırmayı hedeflediğini aktaran Uşakov, "GAZ Grup Türkiye’de iştirak kurmayı ve GAZel Next, Ural Next ve otobüslerin yeni modelleriyle de Türkiye'ye açılmayı planlıyor." dedi.

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