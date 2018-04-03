03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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1 milyon dolar yatırmıştı! Kapandı

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1 milyon dolar yatırmıştı! Kapandı
Halit Ergenç’in yeğeni Aziz Akgül ile yaklaşık 1 milyon dolar yatırım yaparak hayata geçirdiği sosyal ağ ‘Pondr’ sessiz sedasız kapandı.
1 milyon dolar yatırmıştı! Kapandı 1 milyon dolar yatırmıştı! Kapandı 1 milyon dolar yatırmıştı! Kapandı

 Yayınlandığı 2014 yılında bilinen sosyal ağlardan birçok farkı olan uygulama için konuşan Halit Ergenç, 'Çok büyüyeceğinden eminim. Yakında dünya devi olacağız” demişti.

Ünlü oyuncu Halit Ergenç’in yaklaşık 1 milyon dolar yatırım yaparak yeğeni Aziz Akgül’le birlikte hayata geçirdiği ‘Pondr’ (derinlemesine düşünmek) adındaki akıllı telefon uygulaması sessiz sedasız kapatıldı. Instagram’a benzer bir tasarıma sahip olan Pondr’ın en önemli özelliği ise iki resmin yan yana konularak sosyal ağ üzerindeki kişilerden fikir alınabilmesiydi. Bu özelliğe benzer anket özelliklerinin Facebook, Twitter ve Instagram’da da yer almaya başlaması, Pondr’ın sosyal medya uygulamaları arasındaki şansını azalttı. Dolayısıyla Pondr’ın giderek trafiği azaldığı için uygulama mağazalarından kaldırıldı.

 

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