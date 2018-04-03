6.5 milyon kişinin borcu silindi

Hükümet, sosyal koruma alanlarını güçlendirirken, yoksul kesime yönelik desteklerini de artırıyor. Gelir testine başvuran yaklaşık 280 bin geliri düşük vatandaşın geçmişe dönük prim borçları silindi.

Ücretsiz olarak Genel Sağlık Sigortası'na dahil olan bu vatandaşlar, istedikleri hastaneden hizmet alabilecek.

Geliri asgari ücretin 3'te 1'inden (676,5 lira) fazla çıkanların ise 1 Nisan 2017 öncesine ait borçları aylık 53 lira üzerinden güncellendi, faizleri silinip yapılandırıldı.

6.5 milyon kişinin 8.5 milyar liralık borcunun tahsilatından vazgeçildi. Güncellenen borcun ödenmesi için 30 Nisan'a kadar süre var. Sigortalıların hastanelerde sürpriz yaşamamaları için borçlarını takip etmeleri gerekiyor..