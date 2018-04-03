03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Türkiye'de yeni dönem! Milli Bulut geliyor

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Türkiye'de yeni dönem! Milli Bulut geliyor
‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ çağrısı bulut bilişimde de karşılık buldu. Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Anadolu Veri Merkezi, milli bulut altyapısı ile hizmet vermeye hazırlanıyor.
Türkiye'de yeni dönem! Milli Bulut geliyor Türkiye'de yeni dönem! Milli Bulut geliyor Türkiye'de yeni dönem! Milli Bulut geliyor

Türkiye’de bir süredir gündeme gelen ‘yerli, milli’ hamlesi bulut bilişimde de kendini gösteriyor. Bugüne kadar pek çok devlet yetkilisinin dile getirdiği ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ çağrısı bulut bilişimde de karşılık buldu.

Kredi Kayıt Bürosu (KKB), IBM işbirliğiyle bu yönde bir adım attı. KKB, Türkiye’nin milli finans bulut altyapısını IBM Bulut Özel Platformu’nu kullanarak kuruyor. KKB CIO’su Abdullah Birgin, 3.5 yıldır bu proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, hosting, merkezileştirme ve ‘Finansal Milli Bulut’ projesinin oluşturulmasıyla ilk hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Bir milli bulut altyapısı ihtiyacı bulunduğunu tespit ederek, bulut teknolojisi üzerinden sunulan katma değerli hizmetlerin sağlayıcısı olma yolunda önemli bir adım attıklarını dile getiren Birgin, “Bu kapsamda ilk etapta bankalar tarafından yürütülen çeşitli faaliyetleri kendi bünyesinde toplama hedefiyle 2017 yılında Ankara’da bir veri merkezi kurduk. Bu veri merkezini bütün sektörlere açıyoruz. Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’nde 43 bin metrekarelik bir alanda kurulu olan KKB Anadolu Veri Merkezi, şimdi de milli bulut altyapısı ile hizmet vermeye hazırlanıyor” dedi.

EKONOMİYE KATKI

Birgin, milli bulut altyapısı ihtiyacının mevcut mevzuatların kapsamından kaynaklandığına da dikkat çekerek, “Mevcut BDDK mevzuatı, finans sektöründe faaliyet gösteren kurumların, verilerini uluslararası kamuya açık bulut hizmetleri üzerinde barındırmalarına kısıtlar getiriyor. Türkiye’nin finans sektörüne özel milli bulut hizmetini vermeye hazırlanıyoruz, bu yolla milli ekonomiye de önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Dünyada dijital dönüşüm kapsamında bulut yatırımları artarken KKB, bu uluslararası rekabet ortamında önemli bir avantajı da sektör oyuncularına sağlamış oluyor” diye konuştu.

IBM uzmanlarının danışmanlığı ile desteklenen projeyle birkaç yıl içinde Türkiye’nin bölgenin veri merkezi haline gelmesinin hedeflendiğini de aktaran Abdullah Birgin, projenin bir sonraki aşamasında çeşitli dinamiklere bağlı olarak teknolojik erişimleri kısıtlı olan KOBİ’lerin ölçek ekonomisinin de getirdiği avantajları kullanarak, düşük maliyetlerle hızlı ve kolay erişim sağlamalarının istendiğini kaydetti.

PAZAR HIZLI BÜYÜYOR

IBM Türkiye Bulut Lideri Serdar Gere de, 2017 yılının ekim ayında duyurulan IBM Bulut Özel Platformu sayesinde özellikle büyük işletmeler ve geliştiricilerin bulut platformunun yeteneklerini kendi veri merkezleri üzerinden kullanarak daha esnek bir çalışma ortamına sahip olabildiklerini söyledi. Gere, “Özel bulut pazarı dünyada çift rakamlı büyüyor. IDC’nin yeni ‘Genel Üç Aylık Bulut BT Altyapısı Takip Programı’na göre, 2021’e kadar özel bulutlara yapılan küresel BT yatırımı, 2016 yılı ile kıyaslandığında yüzde 70 oranında artarak hızlanacak ve yıllık 24 milyar dolara ulaşacak” dedi.

MİLLİYET

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