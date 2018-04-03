03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Merkez Bankası kredi kartı faizini değiştirmedi

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Merkez Bankası kredi kartı faizini değiştirmedi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ikinci çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yaptı. Merkez, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığı bildirdi.
Merkez Bankası kredi kartı faizini değiştirmedi Merkez Bankası kredi kartı faizini değiştirmedi Merkez Bankası kredi kartı faizini değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ikinci çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını bildirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı 2. çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığı kaydedildi.

Bankaların, diğer ülkelerde olduğu gibi kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları Türk lirası için yüzde 1,84, yabancı para için yüzde 1,47, aylık azami gecikme faiz oranları Türk lirası için yüzde 2,34, yabancı para için yüzde 1,97 olarak belirlenmişti.

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