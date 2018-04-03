03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli bugün atılacak

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2023’te işletmeye alınması hedeflenen 20 milyar dolara mal olacak Akkuyu Nükleer Santralı’nın temeli bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törenle atılacak.
Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli bugün atılacak
Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli bugün atılacak Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli bugün atılacak Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli bugün atılacak

Türkiye’nin nükleer serüveninin ilk somut adımı bugün atılıyor. Mersin’e inşa edilecek Akkuyu Nükleer Santralı’nın temeli Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törende Akkuyu Santralı’nın inşa edileceği Mersin’in Gülnar İlçesi’ne canlı bağlantı yapılacak. Temel atma töreninin Mersin ayağında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Rusya’nın kamu nükleer şirketi Rosatom ve Akkuyu Nükleer AŞ yetkilileri hazır bulunacak.

4.800 MW’LİK DÖRT REAKTÖR

Türkiye, nükleer santralla ilgili ilk somut adımı, 12 Mayıs 2010’da attı. Rusya ile “Akkuyu Sahasında Nükleer Güç Santralının Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” imzalandı. Anlaşma kapsamında, aynı yıl Akkuyu Nükleer AŞ kuruldu. Şirket Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED olumlu kararını, EPDK’dan 49 yıl süreli elektrik üretim lisansını, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan (TAEK) sınırlı çalışma iznini aldı.

60 YIL İŞLETMEDE KALACAK

20 milyar dolara mal olacak santralın maliyetinin tamamı Rusya Federasyonu’na bağlı devlet kurumları tarafından karşılanacak. Santralın 60 yıl işletmede kalması planlanıyor.

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