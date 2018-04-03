Kenan Işık'tan yeni haber!

Almanya'da tedavi altına alındığı ve bitkisel hayatta olduğu bilinen Işık'ın son sağlık durumu hakkında bilgi verildi. İşte Kenan Işık'ın son sağlık durumu...

4 yıl önce spor salonunun saunasında ayağı kayıp düşerek başını yere çarpan ünlü sunucu Kenan Işık, beyin kanaması geçirerek bitkisel hayata girmişti.

Yaşanan bu acı olayın ardından hayranlarını yasa boğan Kenan Işık uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra, Almanya’ya bir kliniğe götürüldü. Işık’ın tedavisi şuan evden devam ediyor. Evde tedavisi devam eden Kenan Işık, yürüyemiyor ve konuşamıyor.