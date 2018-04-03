03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Bahçeli'den kritik uyarı: Döviz silahını çektiler!

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Bahçeli'den kritik uyarı: Döviz silahını çektiler!
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, döviz silahını da çekmişlerdir. Türk lirasının döviz karşısında erimesi bunun sonucudur. " uyarısında bulundu.
Bahçeli'den kritik uyarı: Döviz silahını çektiler! Bahçeli'den kritik uyarı: Döviz silahını çektiler! Bahçeli'den kritik uyarı: Döviz silahını çektiler!

MHP Grup Toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Son zamanlarda dövizde yaşanan hareketliliğe dikkat çekerek, "Türk ekonomisinin yüzde 7.4 büyümesi taktir edilecek bir durumdur. Parti olarak Türkiye'nin büyümesinden sadece mutluluk duyarız. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, döviz silahını da çekmişlerdir. Türk lirasının döviz karşısında erimesi bunun sonucudur." ifadelerini kullandı.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti;

"Emperyalizmin tüm enstürmanlarını harekete geçerek dehşet tablosunu genişletmenin peşindedirler. Hiçbir iktidar insanının işsiz kalmasını kasıtlı bir şekilde istememiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kadar siyaset adamları insanımızın refah ve huzura kavuşması için mücadele etmişlerdir

TOSUNCUKMUŞ, ÇİFTLİK BANKMIŞ...

Dünden bugüne hesap aynıdır. Kurgu aynıdır. Tuzak aynıdır. Türk milleti on yılladır ekonomik cendere, ekonomik muhasara altındadır. Dayatılan ekonomik ilişki ağları milletimizin ciğerini yıllarca dağlamıştır. Bağımlı bir ekonomik yapıyla siyasal bağımsılığımızı nereye kadar koruyabileceğiz? Türkiye ekonomik dağlarıyla susturulmak, sindirilmek isteniyor. Makro dengelerin iyileşmesi yanında vicdani ve insani seviyelerin büyümesine de itina göstermeliyiz. Zaman Türk'ündür. Mekan Türk vatanıdır. Gelecek Türkiye'nindir. Tosuncuk'muş, Çiftlik Bank'mış, Süt Bank'mış; bu ve benzeri sülüklerin kanımızı emmesine asla ve asla izin verilmemelidir. Masunların hissiyatıyla oynayan, mankurtların, mazlumların ahını alanların hakkından gelmek, plan ve hesaplarında boğmak beka ve vefa borcumuzdur.

YUVALARINI VİRAN ETMELİYİZ

Türkiye hedef ülkedir. Tüm emareler, tüm olaylar, tüm yaşananlar buna işaret etmekte. Bu tablo karşısında hiçbir Türk vatandaşı azıcık aşım, kaygısız başım ürkekliğini göstermeyecektir. Milletimizi üzmeye çalışanları buna pişman etmeliyiz. Yurdumuzu yıkmaya kalkanların yuvasını viran etmeliyiz. Türkiye, meşru ve hukuka uygun şekilde terörle mücadele etmektedir. Türkiye'yi durdurmak isteyenler her ihtimalden medet ummaktadır. Bunda şu ana kadar başarılı olamadılar. Es kaza olmaları da eşyanın tabiatına aykırıdır. Bunu yaparken terörle aralarına kalın bir çizgi çekemediklerini görecekler. Varsa utançları konuşmaya yüzleri bile olmayacaktır. Milli Güvenlik Kurulu 28 Mart 2018 tarihinde toplanmış ve açıklanan maddelerle Türkiye'nin ulusal güvenlik kurallarını yedi düvele haykırmıştır. Proje terör örgütleri kavramının altı çizilmelidir. FETÖ projeyse ki öyledir. Bu projeyi imal eden mihraklarla hesaplaşmakta tarihi ve milli bir sorumluluktur. FETÖ ile mücadele aynı zamanda proje sahipleri ile mücadeledir.

FETÖ ÖLMEDİ YAŞIYOR

15 Temmuz 2016'da bir felakete maruz kaldık. Gelecek 10 yıllarda FETÖ değil de başka bir şebeke ve ihanet örgütü farklı bir isimle peydahlanırsa, yattığımız yerde nasıl uyuyacağız, toprağın altında nasıl huzur bulacağız? FETÖ ölmedi yaşıyor, kripto damar çalılıyor. Çünkü proje sahipleri karşımızda duruyor. FETÖ borsası kurulda sözleri ne anlama geliyor? Borsa kurulduysa hissedarlar nerededir? Mücadele bitti. FETÖ temizlendi demek yerinde mi? Bu kadar kolay mı? Bu kadar temelsiz mi? Devlet konuşmaz, devlet tereddüt geçirmez. Devlet gecikmez. Devlet spekülasyona meyletmez. Devlet tehdit etmez. Devlet gereğini yapar. 

ABD'NİN "ÇEKİLECEĞİZ" AÇIKLAMASI

ABD'nin Suriye'den çıkıp çıkmayacağı afaki bir konudur. Bu bilmece üzerinde kafa yormak, vakit israfıdır. ABD'nin çıktığı çıkacağı yakın zamanda Suriye'den çıkma ihtimali pek mümkün değildir. Irak hükümeti Sincar'ı PKK'dan arındıramıyorsa Türkiye bunu yapacak güçtedir. Kandil'den başlayarak Suriye'nin kuzeyine kadar tek bir insan artığı bırakmadan yok etmek artık onur meselesidir.

FRANSA'YA SERT TEPKİ

Afrin temizliğinden hemen sonra harekata devam kararı birilerinin uykusunu kaçırmıştır. Fransa alenen terörü baş tacı yapmış, kucaklamıştır. İnsanlığa ve insanlık onuruna Fransız kalan Fransa yönetiminin terör örgütlerinin çöpçatanlığına soyunması, tuhaf olduğu kadar küstah ve küçültücü bir erdemsizliktir.İnsalığa ve insanlık onuruna Fransız kalan Fransa yönetimi terör örgütü çöpçatanlığına soyunmuştur. Arabulucu olmak ne demek? Fransa kimi kiminle buluşturacak? Bu nasıl bir ahlasızlıktır! Bundan sonra terörden şikayet hakkını Fransa ve Batılı ülkeler kaybetmiştir. ABD'nin Türkiye'ye söz söylemeye hiç hakkı yoktur. Türk milleti zalimlere eğilmez, zillete tamam demez..

CHP'NİN GEVŞEK GRUP BAŞKANVEKİLİ...

CHP'nin geveze ve gevşek grup başkanvekili ekranların sütçüsüyle katıldığı programda seçim güvenliği ordusu koruyoruz diyerek aklını dökmüştür. Bizim ordumuz tektir. Yeni ordu teşebbüsü FETÖ merkezli olsa gerek. Eğer ordu kuruyorum diyerek ortalığı velveleye vermeye kalkışırlarsa bunların alayının alnını karışlamak bizim için farz olacaktır. Bunların oyununu Cumhur ittifakı bozacaktır. "

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