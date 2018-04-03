03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Demet Akalın'dan Afrin sitemi

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Demet Akalın'dan Afrin sitemi
Şarkıcı Ebru Polat, Mehmetçik'e destek için Hatay'a giden ünlülere "Bizi çağıran yok" diyerek isyan ederken Demet Akalın da "Bizi arayan olmaz canm! Tekel! De" ifadelerini kullanarak sitem etti.
Demet Akalın'dan Afrin sitemi Demet Akalın'dan Afrin sitemi Demet Akalın'dan Afrin sitemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Oğulpınar Sınır Karakolu'na ziyarette bulundu. Erdoğan ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcu da Oğulpınar Hudut Karakolu'nda yer aldı. Sanat ve spor camiasının güzide temsilcileriyle Hatay'daki askerleri ziyaretleri vesilesiyle karşılaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Mehmetçik'in Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazdığını söyledi.

Erdoğan, dünyanın şaşkınlıkla ve hayranlıkla takip ettiği bir operasyonla, iki ayı dahi bulmayan bir operasyonla Afrin şehir merkezinin ele geçirilmiş olmasının gerçekten tarih bir başarı olduğunu vurgulayarak, operasyona katılan tüm askerleri, jandarma, polis, korucular, istihbaratçılar ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarını tebrik etti. Operasyona destek veren AFAD'dan Kızılay'a, Sağlık Bakanlığından belediyelere kadar tüm kurumlara da teşekkür eden Erdoğan, milletle beraber sanatçılar ve sporcuların da bu başarıdan gurur duyduğunu gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere destek vermek için Hatay'a giden sanatçı ve sporculardan oluşan heyetin bileşenlerini eleştiren şarkıcı Ebru Polat, benzeri etkinliklere hep aynı isimlerin gitmesinden şikayetçi oldu.

DEMET AKALIN: BİZİ ARAYAN OLMAZ CANIM

Twitter hesabından "Niye devlet ile olan işlerde hep aynı ekip gidiyor" sorusunu yönelten Ebru Polat, "Biz de Afrin'e gitmek, askerlerimizin yanında olmak istiyorduk... Kim var yenilerden? Kimse yok" yorumunda bulundu. Şarkıcı Demet Akalın da Ebru Polat'a destek vererek, "Bizi arayan olmaz canm! Tekel! De" ifadelerini kullandı.

Türkülerin söylendiği askerlerin morallendirildiği ziyaretten mahrum kalan Demet Akal'ının bu sitemine hükümet kanadından ya da sanat camiasından cevap veren olacak mı hep birlikte göreceğiz.

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