03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı!

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Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı!
TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, mart ayında yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda yüzde 10,23 oldu.
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mart ayı enflasyonu yüzde 0.99 oldu. 

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,95 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,70 ve en yüksek yüzde 1,25 aralığındaydı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE’de 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta %1,90, giyim ve ayakkabıda %1,05, eğitimde %0,94 ve lokanta ve otellerde %0,83 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste düşüş gösteren bir grup olmadı.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ EV EŞYALARINDA

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %13,41, lokanta ve oteller %11,67, eğitim ve çeşitli mal ve hizmetler %10,87 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

ZİRVEDE ANTALYA, ISPARTA VE BURDUR VAR

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 3,56 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 11,36 ile TR31 (İzmir) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,40 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.

ZAM ŞAMPİYONU KARNABAHAR OLDU

Mart ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 54,57 ile karnabaharda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,42 ile salatalıkta görüldü.

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