03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Türkiye'nin gururu sahneye çıktı!

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Türkiye'nin gururu sahneye çıktı!
Türk mühendis ve işçileri tarafından tasarlanıp üretilen Milli Piyade Tüfeği MPT 76, komandolar tarafından her türlü eğitim ve operasyonda kullanılıyor.
Türkiye'nin gururu sahneye çıktı! Türkiye'nin gururu sahneye çıktı! Türkiye'nin gururu sahneye çıktı!

 

Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından seri üretimi yapılan Milli Piyade Tüfeği MPT 76, askeri birliklerde kullanılmaya başlandı. 

Türk mühendis ve işçisinin tasarlayıp ürettiği MPT 76, tüm testlerden başarıyla geçmesinin ardından seri olarak üretiliyor. Daha önce terörle mücadele operasyonlarında kullanılan milli tüfek, askeri birliklere de dağıtılıyor.

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugayı'nda da komandolar, eğitim programlarında ve operasyonlarda MPT 76'yı kullanmaya başladı.

Yurt içindeki terör operasyonlarının yanı sıra sınır ötesinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı'nda da aktif rol alan komandolar, eğitimleri sırasında MPT 76'yı test edip, silahı tüm incelikleriyle kullanmak için alışkanlık kazanıyor.

Üretim aşamasında "50'nin üzerindeki testi başarıyla geçen dünyadaki tek silah" olarak Türkiye'nin gururu haline gelen MPT 76, 4 kilo 180 gram ağırlığı ve 600 metre etkili menziliyle dikkati çekiyor.

"G-3 gibi etkili, kalaşnikof gibi güvenilir, M-16 gibi pratik bir silah" olarak nitelendirilen MPT-76, dakikada 700 mermi atabiliyor ve merminin ilk hızı saniyede 800 metreye ulaşıyor.

İlk etapta 7,62 milimetrelik namluyla üretilen Milli Piyade Tüfeği'nin, askeri birliklerdeki kullanım sonrası geri dönüş taleplerine göre farklı kalibrelerde üretilmesi ve silaha yeni özellikler eklenmesi için çalışmalar sürüyor.

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