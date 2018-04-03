ASELSAN'ın yeni başkanı

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığına Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Haluk Görgün seçildi.



Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.04.2018 tarihli toplantısında - Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Haluk GÖRGÜN'ün, Başkan Vekilliği'ne Mustafa Murat ŞEKER'in seçilmesine, - Murahhas Aza olarak Haluk GÖRGÜN ve Mustafa Murat ŞEKER'in seçilmesine, karar verilmiştir."

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