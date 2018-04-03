Vatandaşa uyarı! İndirime kanmayın

Baharın gelmesiyle yeni sezon ürünler vitrine çıkarken, kışlık ürünlerde bazı mağazaların 'yüzde 70+yüzde 30' gibi indirim etiketleri dikkat çekiyor. Hazır giyim sektörü ve esnaf temsilcileri, mağazalardan bazılarının 'şişirilmiş' fiyatlar üzerinden 'göstermelik' indirimler yaptığını, bazılarının da bir üründeki fiyat indirimini, tüm ürünlerde yapılmış gibi gösterdiğini belirterek, tüketicileri uyardı. Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Canip Karakuş, yüzde 60-70'ler ve hatta yüzde 100'lere varan ve belli periyodu olmayan indirimler karşısında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Halkımız, piyasa bilinirliği olan firmalardan alışveriş yapsın. Pazarlarda da marka diye tabir edilen imitasyon ürünleri almayın" ifadesini kullandı.



ASLINDA GERÇEK FİYAT

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken de bazı firmaların hem fiyat hem de kalite olarak tüketiciyi yanılttığını belirterek, şöyle konuştu: "Ürünün hak ettiği değer zaten belirlenen fiyat olmasına rağmen, yüzde 70 indirimli gösterdikleri satış yöntemi geliştirmişler. Bir ürüne yapılan indirim sanki tüm ürünlere yapılıyormuş gibi gösterilerek halk aldatılıyor. İndirimli satışlar mutlaka bir kurala bağlanmalıdır.".

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