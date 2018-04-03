Savaş tahmini! 5 yılın zirvesini görebilir
Sosa'dan itiraf! 'Performansımdan mutlu değilim'
Giuliano'da ayrılık sinyali! "2 yıl sonra..."
MHP Genel Sekreteri'nin evi soyuldu
Çipras'tan küstah Türkiye açıklaması
Yunanistan'dan bir skandal iade kararı daha!
ABD ordusundan Menbiç hamlesi!
Eski TRT yöneticisi hakkında karar
Hükümet harekete geçti! Artık tazminat garantisi
Lavrov'dan ABD açıklaması!
03 Nisan 2018 Salı
18 Recep 1439
Bir Ayet
Bir Hadis
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
“İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”
(Âl-i İmran / 104)
“Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder”
(Buhari, Müslim, Tirmizi)
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
İçel
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kmaraş
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Şırnak
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
için namaz vakitleri
İmsak
05:10
Güneş
06:38
Öğle
13:14
İkindi
16:47
Akşam
19:37
Yatsı
20:59
22°C
Adana
18°C
Adıyaman
10°C
Afyon
11°C
Ağrı
11°C
Amasya
10°C
Ankara
21°C
Antalya
10°C
Artvin
20°C
Aydın
16°C
Balıkesir
BIST
: 114.578 0.12
Altın
: 171,169 -0.09
Dolar
: 3,9770 0.12
Euro
: 4,8973 0.28
GÜNCEL
SİYASET
DÜNYA
EKONOMİ
KÜLTÜR SANAT
YAŞAM
EMLAK
SPOR
OTOMOBİL
DİĞER »
EĞİTİM
REKLAM
MEDYA
KÜNYE
TEKNOLOJİ
SAĞLIK
KARİKATÜR
ÇİZGİLERLE YORUM
TARİHTE YARIN
YURT HABER
BİYOGRAFİ
SONDAKİKA
ÖSYM
SBS
KPSS
AÖF
SON DAKİKA
Yunanistan'dan bir skandal iade kararı daha!
AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
Ana Sayfa
»
SİYASET
03.04.2018 11:58
Erken seçim iddialarıyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, erken seçim olmayacağını dile getirdi. Ünal CHP ile HDP'nin de ittifak yapacağını iddia etti.
AYRINTILAR GELİYOR...
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TÜMÜ
Diğer Haberler
AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
Erken seçim iddialarıyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, erken seçim olmayacağını dile getirdi. Ünal CHP ile HDP'nin de ittifak yapacağını iddia etti.
Bahçeli'den kritik uyarı: Döviz silahını çektiler!
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, döviz silahını da çekmişlerdir. Türk lirasının döviz karşısında erimesi bunun sonucudur. " uyarısında bulundu.
Başbakan Yıldırım: Avrupa'nın da başı belaya girecek
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 29-30 Mart tarihlerinde bir dizi temasta bulunan Yıldırım'ın, ziyaret kapsamında Bosna Hersek'teki Hayat TV'ye verdiği röportaj yayınlandı.
AK Parti'den CHP'li vekile çok sert tepki
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok' diyen CHP'li vekil Haluk Pekşen'e tepki gösterdi.
Erdoğan'dan zehir zemberek cevap
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in Türkiye ile ilgili skandal sözlerine sert cevap verdi.
CHP'de Ankara için sürpriz isim! Kulisler hareketlendi
Yerel seçimler için adaylık maratonu CHP'de erken başladı. CHP'nin Ankara adaylığı için sürpriz bir ismin adı geçiyor.
CHP'li Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı!
02 Nisan 2018 Pazartesi 11:01
Yalçın Topçu rest çekti: Köklerini kurutacağız!
02 Nisan 2018 Pazartesi 11:00
Türkiye'den Fransa'ya net uyarı mesaj!
31 Mart 2018 Cumartesi 13:50
Türkiye-ABD zirvesinden ortak mesaj!
31 Mart 2018 Cumartesi 13:07
İşte Bahçeli'nin masasındaki anket! Son oy oranı o seviyeye ulaştı
31 Mart 2018 Cumartesi 10:08
‘Çekiliyoruz’ açıklamasından sonra Erdoğan ile Trump görüştü
31 Mart 2018 Cumartesi 07:20
Cumhurbaşkanlığı'ndan dünyaya İsrail çağrısı
31 Mart 2018 Cumartesi 00:04
Başbakan Yıldırım'dan çok çarpıcı Fransa yorumu
30 Mart 2018 Cuma 23:59
Türkiye'den Portekiz'e cevap: Kabul edilemez
30 Mart 2018 Cuma 23:57
Devlet Bahçeli'den zehir zemberek sözler!
30 Mart 2018 Cuma 23:54
YAŞAM
SİYASET
DÜNYA
EKONOMİ
MHP Genel Sekreteri'nin evi soyuldu
Öğretmenden öğrencisine şaka! Ortalığı karıştırdı
Demet Akalın'dan Afrin sitemi
2 ay önce evlenmişti! Genç adam bu halde bulundu
Kenan Işık'tan yeni haber!
1 milyon dolar yatırmıştı! Kapandı
Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti
İmam Hatip Gençliği Buluşması gerçekleşti
Ünlü şarkıcı Umre'ye gitti
"Türkiye birinciliğim var"
Liseli kızların büyük buluşu! Ses getirecek...
Herkes akın akın ziyarete gitti!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
HABERVAKTİM YAZARLARI
Cemal Nar
Yaman Günlerdeyiz
Halil Mert
İngiltere, Fransa, ABD vs. Düşman aynı düşman…
Ahmet Doğan İlbey
Kim İslâm üzere milliyetçiyim diyorsa makbuldür
Fuat Türker
Adaleti Sağlamak İçin
ALINTI YAZARLAR
Abdurrahman Dilipak
Dünya şeytani bir savaş tehdidi ile karşı karşıya
Kemal Öztürk
Vurulmuş kelimeler
Aziz Üstel
'Şark Meselesi-1'
Ahmet Kekeç
Hâlâ tehdit ediyor rezil herif
Mustafa Karaalioğlu
Tecrübe
Haşmet Babaoğlu
CHP, Türkiye’ye kurulan tuzağa destek mi veriyor?
İbrahim Kahveci
Yeni petrol: ‘Data’ O da yabancıda
M. Şevket Eygi
Topyekûn Sanat ve Zanaat Seferberliği
Abdulkadir Özkan
ABD devlet mi, Paralel Devletler Topluluğu mu?
Fatma Tuncer
Büyük anneden toruna
Kemal Belgin
Uygun adım...
Zeki Ceyhan
Erdoğan ne yapsın?
İbrahim Karagül
Siz Hatay’ı alacaktınız, biz cevabı Hatay’dan veriyoruz. O sesi..
ÜYE İŞLEMLERİ
ANA SAYFA
SON DAKİKA
GAZETELER
FAVORİLERE EKLE
FOTO VAKTİM
VİDEO VAKTİM
SOHBET VAKTİM
YAZARLAR
SİTENE EKLE
İLETİŞİM
Sitene Ekle
Reklam
Künye
Bize Yazın
RSS
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri