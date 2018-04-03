03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Hükümet harekete geçti! Artık tazminat garantisi

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "TBMM'ye sunduğumuz Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı ile 'geri çağırma' müessesesi zorunlu kılınarak, imalatçıya, sattığı bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getirildiğini açıkladı.
Hükümet harekete geçti! Artık tazminat garantisi
Hükümet harekete geçti! Artık tazminat garantisi Hükümet harekete geçti! Artık tazminat garantisi Hükümet harekete geçti! Artık tazminat garantisi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Tasarıyla imalatçıya, sattığı bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getiriliyor." dedi.

Bakan Zeybekci, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM'YE SUNULDU

Zeybekci, gerek AB sisteminden geri kalmamak gerek ihraç ürünlerine yönelik teknik engel oluşumunu önlemek gerekse vatandaşların daha güvenli ürün kullanımını sağlamak amacıyla değişikliklerin iç mevzuata kazandırılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda bir yandan AB'nin ürünlere münhasır mevzuatlarının büyük ölçüde iç mevzuata aktarıldığını diğer taraftan "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısı"nın TBMM'ye sunulduğunu bildirdi.

Zeybekci, "Türk malı" imajının yabancı pazarlarda da korunması için tasarıda güvensiz veya tağşişe konu ürün ihracının yasaklandığını, bu tür ürün ihraç eden firmalara müeyyide getirildiğini anlattı.

GÜVENSİZ ÜRÜN SATAN MEDYA KURULUŞUNA YAPTIRIM

Zeybekci, tasarının yasalaşması halinde, e-ticaret kapsamında uygunsuz ya da güvensiz ürünün satışına aracılık eden internet, radyo veya televizyon firmalarına da yaptırım uygulanabilir hale gelineceğini belirtti.

Tasarıyla "izlenebilirlik" mekanizması getirilerek, imalatçıdan satıcıya kadar bütün iktisadi işletmecilerin ürünü kimden aldığını ve kime sattığını beyan etmekle zorunlu kılındığını ifade eden Zeybekci, bu sayede güvensiz ürünün asıl sorumlusunun bulunmasının sağlanabileceğini söyledi.

TAZMİNAT GARANTİSİ

Bakan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Böylece hem kayıt dışı üretim önlenecek hem de vatandaşlarımıza daha güvenli ürün kullanma imkanı sağlanacak. Tasarıda 'geri çağırma' müessesesi zorunlu kılınarak, imalatçıya, sattığı bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getiriliyor.

Böylece vatandaşımız güvenli ürün kullanımına ilave olarak maddi yükten de kurtulacak. Tasarıda yer alan 'ürün sorumluluğu tazminatı'yla da imalatçı güvenli olmayan bir ürünün yol açtığı yaralanma ve ölümlerle maddi kayıplardan dolayı tazminat ödemekle yükümlü kılınıyor.

Böylece imalatçı, güvenli ürün üretme konusunda daha dikkatli, vatandaşımız da ürün alırken daha rahat olacak. Öte yandan test ve belgelendirme kuruluşlarını ilgili bakanlığa karşı sorumlu tutan tasarıyla ürünlerin daha güvenli üretilmesi sağlanacak."

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