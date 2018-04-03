Savaş tahmini! 5 yılın zirvesini görebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi kararına başta Çin olmak üzere bir çok ülkenin misilleme hazırlığına girişmesi ile gündeme gelen ticaret savaşı olasılığının altını beş yılın zirvesine çıkarabileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mart başında yabancı ülkelerden ithal edilen çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirme kararı almasının ardından, başta Çin olmak üzere çok sayıda ülkenin misilleme hazırlığına başlaması ''küresel ticaret savaşları başlıyor'' yorumlarını iyice güçlendirdi. 5 YILIN ZİRVESİNİ GÖRÜR Sprott U.S. Holdings Inc. CEO'su Rick Rule ise küresel bir ticaret savaşının çıkması durumunda altının beş yılın zirvesine tırmanacağını belirtti. 1,400 DOLARA ÇIKABİLİR Rule, ticarete ilişkin yükselen tansiyonun yatırımcıları güvenli limanlara yöneltmesi ve tahvillerdeki otuz yıllık boğa piyasasının sona yaklaşmasıyla birlikte değerli metalin 2018'de ons başına 1,400 dolara yükselebileceğini söyledi. Spot piyasada işlem gören altın, ardı ardına üç çeyreklik kazancının ardından Salı günü 1,340 dolardan alıcı buldu. ETF'lerdeki altın miktarı ise yaklaşık beş yılın zirvesinde bulunuyor.