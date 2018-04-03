03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:10Güneş 06:38Öğle 13:14İkindi 16:47Akşam 19:37Yatsı 20:59
    • 24°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 114.747 0.27
  • Altın: 171,131 -0.11
  • Dolar: 3,9788 0.16
  • Euro: 4,8950 0.23

Savaş tahmini! 5 yılın zirvesini görebilir

»
ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi kararına başta Çin olmak üzere bir çok ülkenin misilleme hazırlığına girişmesi ile gündeme gelen ticaret savaşı olasılığının altını beş yılın zirvesine çıkarabileceği belirtildi.
Savaş tahmini! 5 yılın zirvesini görebilir
Savaş tahmini! 5 yılın zirvesini görebilir Savaş tahmini! 5 yılın zirvesini görebilir Savaş tahmini! 5 yılın zirvesini görebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın mart başında yabancı ülkelerden ithal edilen çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirme kararı almasının ardından, başta Çin olmak üzere çok sayıda ülkenin misilleme hazırlığına başlaması ''küresel ticaret savaşları başlıyor'' yorumlarını iyice güçlendirdi.

5 YILIN ZİRVESİNİ GÖRÜR

Sprott U.S. Holdings Inc. CEO'su Rick Rule ise küresel bir ticaret savaşının çıkması durumunda altının beş yılın zirvesine tırmanacağını belirtti.

1,400 DOLARA ÇIKABİLİR

Rule, ticarete ilişkin yükselen tansiyonun yatırımcıları güvenli limanlara yöneltmesi ve tahvillerdeki otuz yıllık boğa piyasasının sona yaklaşmasıyla birlikte değerli metalin 2018'de ons başına 1,400 dolara yükselebileceğini söyledi.

Spot piyasada işlem gören altın, ardı ardına üç çeyreklik kazancının ardından Salı günü 1,340 dolardan alıcı buldu. ETF'lerdeki altın miktarı ise yaklaşık beş yılın zirvesinde bulunuyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dosyaları teslim ettiler! 3 şeker fabrikasını almak için başvuru yaptılarDosyaları teslim ettiler! 3 şeker fabrikasını almak için başvuru yaptılarTürkiye Şeker Fabrikası AŞ’ye ait 14 şeker fabrikasından Bor, Çorum, Kırşehir Şeker fabrikaları için Kayseri Şeker, Özelleştirme idaresi başkanlığına gerekli başvuru dosyalarını teslim etti.
Savaş tahmini! 5 yılın zirvesini görebilirSavaş tahmini! 5 yılın zirvesini görebilirABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi kararına başta Çin olmak üzere bir çok ülkenin misilleme hazırlığına girişmesi ile gündeme gelen ticaret savaşı olasılığının altını beş yılın zirvesine çıkarabileceği belirtildi.
Hükümet harekete geçti! Artık tazminat garantisiHükümet harekete geçti! Artık tazminat garantisiEkonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "TBMM'ye sunduğumuz Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı ile 'geri çağırma' müessesesi zorunlu kılınarak, imalatçıya, sattığı bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getirildiğini açıkladı.
Bakan Fakıbaba'dan 'erken destek' müjdesiBakan Fakıbaba'dan 'erken destek' müjdesiGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çiftçiye verilen tarımsal desteklemelerin bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da erken ödenmesinin planlandığını açıkladı.
Dünyanın en lüks otomobili belli olduDünyanın en lüks otomobili belli oldu“Dünya Otomobil Ödülleri” (World Car of the Year) New York Auto Show’da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.
Vatandaşa uyarı! İndirime kanmayınVatandaşa uyarı! İndirime kanmayınEsnaf ve tekstil sektörü temsilcileri, bazı mağazaların şişirilmiş fiyatlar üzerinden ‘sözde’ indirim yaptıklarını belirterek, ‘Tüketici dikkat etsin. Kural gelsin’ çağrısı yaptı.
  • ASELSAN'ın yeni başkanı03 Nisan 2018 Salı 11:17
  • Bugatti görünümlü Lada! Gören hayran kaldı03 Nisan 2018 Salı 11:17
  • Bitcoin hakkında korkutan tahmin!03 Nisan 2018 Salı 11:16
  • Türkiye'nin gururu sahneye çıktı!03 Nisan 2018 Salı 11:11
  • Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı!03 Nisan 2018 Salı 11:11
  • İnanılır gibi değil! Gazete ilanıyla 5 bin TL'ye satılıyor03 Nisan 2018 Salı 10:07
  • Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı!03 Nisan 2018 Salı 10:05
  • Sosyal medyadan gelen vurgun! Vatandaş mağdur03 Nisan 2018 Salı 09:45
  • Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli bugün atılacak03 Nisan 2018 Salı 09:15
  • Merkez Bankası kredi kartı faizini değiştirmedi03 Nisan 2018 Salı 08:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri