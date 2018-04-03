03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:10Güneş 06:38Öğle 13:14İkindi 16:47Akşam 19:37Yatsı 20:59
    • 22°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 114.578 0.12
  • Altın: 171,169 -0.09
  • Dolar: 3,9770 0.12
  • Euro: 4,8973 0.28

'UBAKUSAT' uzayda!

»
'UBAKUSAT' uzayda!
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından deneysel amaçlı geliştirilen küp uydu 'UBAKUSAT' SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi.
'UBAKUSAT' uzayda! 'UBAKUSAT' uzayda! 'UBAKUSAT' uzayda!

Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na deney ve ihtiyaç malzemeleri taşıyan Dragon kargo kapsülünü Falcon roketiyle uzaya yolladı.

Yaklaşık 2 bin 700 kilogram yük taşıyan kapsül 23:30'da (TSİ) da Florida eyaletindeki Cap Canaveral Hava Üssü'nden fırlatıldı.

 

SpaceX, NASA adına UUİ'ye yaptığı 14. kargo nakliyatı olan seferde kullanılmış bir roket ve kapsül kullandı. Misyonda kullanılan Falcon roketi ve Dragon kapsülü, önceki kargo misyonunda kullanıldıktan sonra Dünya'ya geri dönmüştü.

2.700 kilogramlık yük içerisinde Uzay İstasyonu'na deney ve ihtiyaç malzemeleri taşınıyor. Ayrıca farklı ülkelere ait, istasyondan fırlatılmak üzere gönderilen küp uydular da bulunuyor. Bunlardan biri de Türkiye'ye ait UBAKUSAT uydusu.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün (HUTGM) Japon uzay ajansı (JAXA) ile işbirliği çerçevesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı (İTÜ-USTTL) sorumluluğunda üretilen mini uydu, Falcon 9 roketinin taşıyacağı Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) getirildikten sonra, astronotlar tarafından uzaya bırakılacak.

UBAKUSAT'IN ÖZELLİKLERİ

İTÜ yetkilileri, yaklaşık 3 kg ağırlığında, 10X10X34 cm boyutlarındaki ve ses verisi aktarımında kullanılacak küp uydunun geliştirilmesinde insan emeği hariç sadece donanım için yaklaşık 100.000 dolar harcandığını kaydettiler.

İki ülke arasında varılan anlaşma uyarınca, uydunun 250 bin avro civarındaki fırlatma bedeli Japon Hükümeti tarafından karşılanacak.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi yetkilileri, uydunun UUİ’den uzaya bırakılacak olması nedeniyle yörünge ömrünün 6-12 ay arası olacağını, bu sürenin UUİ’nin bulunacağı irtifa ve Güneş’in radyasyon etkinliğine bağlı olarak değişeceğini vurguluyorlar. UUİ’nin irtifası ne kadar yüksek, güneşin etkinliği ne kadar az olursa uydunun ömrü o kadar uzun olacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'UBAKUSAT' uzayda!'UBAKUSAT' uzayda!İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından deneysel amaçlı geliştirilen küp uydu 'UBAKUSAT' SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi.
Cep telefonlarındaki uygulama için kritik uyarı! Derhal durdurunCep telefonlarındaki uygulama için kritik uyarı! Derhal durdurunCep telefonlarında isimden numara veya numaradan isim sorgulama yapabilen uygulamalarla ilgili önemli bir açıklama geldi.
Düğmeye basıldı! 17'si birden kapanıyorDüğmeye basıldı! 17'si birden kapanıyorSPK, izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 17 internet sitesi hakkında erişimi engeleme kararı için hukuki işlemleri başlatma kararı aldı.
TÜBİTAK'tan yine Türkiye'de bir ilk!TÜBİTAK'tan yine Türkiye'de bir ilk!Blokzincir teknolojilerinin ilk resmi zirvesi TÜBİTAK tarafından yapılıyor.
Türk mühendisler geliştirdi! ABD'de kullanılıyorTürk mühendisler geliştirdi! ABD'de kullanılıyorTürk mühendisler tarafından, görme engellilerin yardıma ihtiyaç duymadan kapalı mekanlarda dolaşabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen “Sesli Adımlar” (Loud Steps) uygulaması, ABD’de kullanılmaya başlandı.
Korkutan harita! Türkiye'ye düşebilirKorkutan harita! Türkiye'ye düşebilirÇin'in kontrolden çıkan uzay üssü Tiangong-1'in Pazar günü Dünya'ya düşebileceği; Türkiye'nin de riskli bölgeler arasında olduğu açıklandı.
  • Facebook'tan tam sayfa özür!25 Mart 2018 Pazar 23:27
  • Bilgilerinizi korumak için bunlara dikkat edin! Facebook'u 40 milyar dolarlık ceza bekliyor22 Mart 2018 Perşembe 08:45
  • WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'21 Mart 2018 Çarşamba 10:35
  • Facebook'taki bu tuzağa dikkat!17 Mart 2018 Cumartesi 07:10
  • 'Uçan taksi' için büyük adım13 Mart 2018 Salı 21:58
  • LG G7 Neo IPhone X benzerliği ile dikkat çekiyor!13 Mart 2018 Salı 12:14
  • Twitter'da bahar temizliği! bir bir yasaklıyor12 Mart 2018 Pazartesi 11:06
  • Instagram ve Snapchat o özelliğini kaldırdı!12 Mart 2018 Pazartesi 10:47
  • WhatsApp süreyi uzattı! 4096 saniyeniz var...12 Mart 2018 Pazartesi 10:44
  • O uygulamayı kullananlar dikkat! Mayıs'ta kapanıyor09 Mart 2018 Cuma 15:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri